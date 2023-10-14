第13屆國際童玩節熱鬧登場 5千人齊聚享受台灣美食童玩

舞台上也有許多精彩表演，包括小小那魯灣、古箏、舞蹈等，同時也有台灣熊讚的超級大玩偶，吸引老老少少都想跟熊讚合影。（記者江碩涵／攝影）

第13屆國際童玩節14日在南灣僑教中心舉行，吸引5000人次到場，會場完全被擠爆，現場有60個攤位，多樣台灣傳統童玩遊戲與美食。主辦單位北加州 台灣文化體育協會會長張志仰表示，活動反應非常好，展現台灣人的熱情與外交軟實力，透過文化活動，讓更多族裔家庭了解台灣的文化，讓世界聽見台灣人的真誠和善良和美麗。

第13屆國際童玩節14日在南灣僑教中心舉行，吸引5000人次到場，許多政要也到場支持。（記者江碩涵／攝影）

今年主題是台灣真善美（SOUNDS OF TAIWAN），包括美食區、國際村、童玩遊戲區、舞台區等。美食區除了傳統美食油飯、米粉、茶葉蛋、棉花糖、剉冰和紅豆湯圓等甜品。也有幾家灣區 熱門美食攤位，包括段純貞牛肉麵、濃豆乳、iTaiwan Food等。

童玩遊戲區也有充氣跳跳床、彈珠台、撈金魚、套圈圈、丟沙包等，許多小朋友都在童玩遊戲區玩得不亦樂乎，也有許多家長大讚國際童玩節把台灣夜市的遊戲都搬來了，好懷念，也很高興小孩能在矽谷灣區玩到這麼有台灣味的遊戲。中文學校提供扯鈴等活動；農家樂攤位則提供民眾諮詢植物、園藝資訊，也有交換、領取植物種子、小苗的活動。

農家樂攤位則提供民眾諮詢植物、園藝資訊，也有交換、領取植物種子、小苗的活動，來賓參觀時也大力讚揚。（記者江碩涵／攝影）

今年的國際村有來自丹麥、印度、日本、哥倫比亞等國家攤位，展示文化特色，舞台上也有許多精彩表演，包括小小那魯灣、古箏、舞蹈等，同時也有台灣熊讚的超級大玩偶，吸引老老少少都想跟熊讚合影。

老老少少都想跟熊讚合影。（記者江碩涵／攝影）

老老少少都想跟熊讚合影。（記者江碩涵／攝影）

中文學校提供扯鈴教學，許多小朋友玩得不亦樂乎。（記者江碩涵／攝影）

張志仰說，本屆國際童玩節首度在僑教中心舉行，並分為室內和戶外場地，也因為南灣天氣好，許多家庭都特別到場，到場人次出乎預料的高，非常感謝到場的家庭與民眾，支持童玩節活動，今年的目標是增加台灣國民外交及軟實力，另外則是促進人與人之間互動，藉著國際童玩節讓世界聽見台灣人的真誠和善良和美麗，讓小朋友的歡樂笑聲，傳達給世界。

中文學校提供扯鈴教學，許多小朋友玩得不亦樂乎。（記者江碩涵／攝影）

還有甩飛盤的技藝。（記者江碩涵／攝影）

駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪及夫人雲雯蓁及南灣僑教中心主任莊雅淑參觀段純貞牛肉麵的攤位。（記者江碩涵／攝影）

他說，也希望藉由實體活動，讓以往過度使用3C產品的家庭以及緊繃親子關係得以紓壓，可以全家走到戶外，享受台灣美食、欣賞精湛表演、恢復家庭關係、建立人與人之間良好互信關係，也期待明年活動更盛大舉行。

今年國際童玩節也有許多來賓到場，包括駐舊金山 台北經濟文化辦事處長賴銘琪及夫人雲雯蓁、南灣僑教中心主任莊雅淑、加州財務長馬世雲代表 、加州眾議員羅達倫代表、庫比蒂諾市長魏虹、佛利蒙市長高敘加、僑務委員李文雄、僑務委員李漢文、TCSA 首席顧問傅紅玉、僑務諮詢委員高玉麗、僑務諮詢委員周信結、台灣會館理事長葉俊雄、舊金山台灣商會會長張嘉周、舊金山灣區獅子會長張啟偉、北加州中文學校聯合會長單聖玲、北加州祭孔委員會總召邱佩芝等。