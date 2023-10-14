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舊金山房租大漲 科技新貴也吃不消 搶住「膠囊公寓」

TVBS新聞網／編輯 劉哲琪 即時報導
圖為車輛在舊金山一條公路上行駛。(新華社)
圖為車輛在舊金山一條公路上行駛。(新華社)

面對房租漲價，部分舊金山灣區科技新貴不再住公寓大廈，而是選擇住進每月租金700美元的「膠囊公寓」。由於這種類型的設施會提供共用浴室與公用空間，許多科技業人士可以在居住之餘，與同業進行交流。

綜合媒體報導，AI新創公司「Spellcraft」創業人路易斯(Christian Lewis)，近日透過社群媒體公開他所居住的膠囊公寓，受到媒體關注。據了解，舊金山從幾年前就有這種住宿設施，但受到房租高漲的影響，近年格外獲得矚目。舊金山現在1房1廳的每月平均房租約3千美元，膠囊公寓卻只要700美元。儘管公寓內的「膠囊艙」空間狹小，但住客不僅能享有私人空間，房租還包含電費。

路易斯指出，他現在和許多新創公司的創業者、工程師、學生與藝術家等約20人住在一起。膠囊艙內的空間與一張雙人床差不多，寬1公尺、深2公尺、高1.2公尺。膠囊艙沒有門，主要靠窗簾隔出個人空間。儘管膠囊公寓內沒有附廚房與洗衣機等設備，但有提供衛浴設備與設有沙發的公用空間，住戶可以聚集在一起，交換工作上的意見。

雖然膠囊艙只是簡單的床位，但現在需求量大，經營膠囊公寓的新創企業Brownstone，目前正在矽谷的帕羅奧圖、聖荷西、以及靠洛杉磯貝克斯菲爾德等地搭建膠囊公寓。舊金山SOMA的膠囊公寓28個艙位已全數被訂滿。

舊金山房租大漲！科技新貴也吃不消　搶住「膠囊公寓」

TVBS新聞網

舊金山 AI 租金

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