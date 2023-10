舊金山房租大漲！科技新貴也吃不消　搶住「膠囊公寓」

面對房租漲價,部分舊金山 灣區科技新貴不再住公寓大廈,而是選擇住進每月租金 700美元的「膠囊公寓」。由於這種類型的設施會提供共用浴室與公用空間,許多科技業人士可以在居住之餘,與同業進行交流。

綜合媒體報導,AI 新創公司「Spellcraft」創業人路易斯(Christian Lewis),近日透過社群媒體公開他所居住的膠囊公寓,受到媒體關注。據了解,舊金山從幾年前就有這種住宿設施,但受到房租高漲的影響,近年格外獲得矚目。舊金山現在1房1廳的每月平均房租約3千美元,膠囊公寓卻只要700美元。儘管公寓內的「膠囊艙」空間狹小,但住客不僅能享有私人空間,房租還包含電費。

living in a $700/mo pod at Mint Plaza for the next 30 days.



several AI founders and indie hackers here pic.twitter.com/F77cxPbAWO