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亞裔易患肝病 媽媽教室推肝癌預防講座

記者江碩涵／灣區即時報導
金山灣區媽媽教室10月20日舉行「肝癌預防與治療講座」，邀來「El Camino Health華人健康促進計畫」肝膽腸胃專科醫師俞小安主講。（主辦單位提供）
金山灣區媽媽教室10月20日舉行「肝癌預防與治療講座」，邀來「El Camino Health華人健康促進計畫」肝膽腸胃專科醫師俞小安主講。（主辦單位提供）

金山灣區媽媽教室負責人高玉麗表示，每十位亞裔就有一位患有慢性B型肝炎，60%至80%的肝癌是由B型肝炎病毒引起，每四位B型肝炎患者中就有一位因肝癌、肝硬化或肝衰竭而而死亡，為了讓更多僑胞關心自己的健康，將於10月20日舉行「肝癌預防與治療講座」，邀來「El Camino Health華人健康促進計畫」肝膽腸胃專科醫師俞小安主講。

這場講座是由金山灣區媽媽教室與「El Camino Health華人健康促進計畫」合作安排，俞小安將於講座詳細介紹慢性肝炎和肝癌的關係，以及如何預防和治療肝癌，讓更多僑胞可以了解更多醫療知識，並關心自己的健康。

俞小安畢業於芝加哥大學醫學院 (U. of Chicago Pritzker’s)、洛杉磯加大(UCLA)醫院內科實習、戴維斯加大(UC Davis)醫院腸胃專科、南加大(USC)醫院肝臟專科、西達山奈醫學中心(Cedars-Sinai UCLA) 換肝專科訓練，曾任史丹福大學醫學院助理教授，目前是亞太肝膽腸胃中心主任醫師。俞小安熱心於社區事務，擔任許多社區機構醫師顧問，多年來利用自己的休息時間為社區提供數十場癌症預防的講座。

題目：請問醫生？肝癌的預防與治療

主講：肝膽腸胃專科醫師俞小安

時間：10月20日上午10時至12時

地點：金山灣區華僑文教服務中心

電洽：408-252-7070

醫學 灣區 華人

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