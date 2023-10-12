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黃仁勳：輝達以色列員工 被哈瑪斯綁架

給職業建議？黃仁勳：我喜歡過往每份工作 包括掃廁所

記者徐蓓蓓／聖他克拉拉即時報導
黃仁勳在華美半導體協會年會上講話。（記者徐蓓蓓／攝影）
黃仁勳在華美半導體協會年會上講話。（記者徐蓓蓓／攝影）

輝達創辦人兼執行長黃仁勳日前來灣區出席華美半導體協會年會，在回答對年輕人的職業建議時表示，喜歡並做好當下的工作最重要。他說，「我喜歡自己做過的每一份工作，包括在Denny's掃廁所。」

在年會上講演時，黃仁勳談到了科技業的創新競爭，他說，「對於創新者來說，不去想競爭的事是比較容易的，原因是如果你是創新者，（對你來說）就沒有競爭。沒有競爭的原因，就是因為沒有其他人在做這件事，市場根本就還不存在。」

●0億元市場 獨特貢獻

「在輝達工作的人都知道，我有關於『0億元市場』的說法，如果不是『0億元市場』，我就根本不感興趣。如果已經有了一個市場，我們摻和進去幹什麼？他們已經做得這麼好了，別打擾他們，買他們的股票。我們要做的是去一個『0億元市場』，做出獨特的貢獻。好的話，這可以變成一個人人都可以享受的廣大的市場。」黃仁勳說。

在談到人工智慧、氣候變遷以及可持續發展時，黃仁勳說：「所有人都知道氣候變化正在發生，將會在很長時間內是個非常棘手的問題。我們還有機會來改變習慣，發明新技術，減少化石燃料使用，減少碳排放，增加碳捕存，從長期來減輕氣候變化的影響，但對我們和下一代人來說，緩和措施可能並不夠，必須採取更有力措施。我們必須承認，氣候變化正在到來，我們必須對其影響、嚴重性、以及何地何時會受到影響做出預測。這要求我們能做氣候模擬，這是非常非常難做的。」

「天氣模擬做起來就不容易，氣候模擬目前幾乎是不可能做到的。預測地球在任意時間內的平均溫度，10年、20年、50年，是可以做到的，而且可以達到相當的精確程度。然而，世界並不關心平均，人們只關心自己居住的社區，自己的地區。加州當然關注容易導致山火的乾旱天氣發生的頻率。加州幾乎時時都在著火，我們需要去預測這有一天會到達怎樣的嚴重程度，有一種可能性是，加州未來的每一天都在著火，我們必須承認這一點，更好地預測未來。」

他表示：「為了模擬氣候，好多物理學家都參與進來，不僅是大氣物理學、還要懂低雲層物理、高雲層物理、海洋物理、冰層物理、大陸物理等。當然還有化學，人類輸入、人類因素、人類驅動，所有這些因素都要在模擬中考慮到，不僅是要預測到下周，更要預測到今後幾十年，這是一個極致計算問題，如果使用當今主流的模擬技術，需要性能表現提高10億倍才行。」

●STEM教育 鼓勵後代學習

談到對下一代的期許時，黃仁勳說：「我覺得啟發年輕人最好的方法就是自己做一個好的榜樣。因為我們的STEM背景，才能在半導體行業、人工智慧和計算領域工作，沒有STEM的基礎，就不可能對世界上最重要的產業之一做出貢獻，這也是今天討論的核心內容。有了STEM基礎，你就可以成為這一產業的一員，幫助解決一些重要的難題，並有希望在未來做出一些難以置信的創新，我會繼續自己的STEM學習。」

「作為一個工程師，你的學習永遠不會停止。實際上，周六是我的學習日，我周六會花很多時間來提升自己的學習，我今天就學到了很多，我會真誠的鼓勵下一代學習STEM，這是一個最愉快的建立自己事業的方式，STEM會叫你如何推理，如何應用第一原理來思考，你會掌握作為很多行業基礎的原理，打開進入很多不同職業的大門。」

被問到對年輕專業人士的建議時，黃仁勳說：「我會先說一些有點反直覺的事。我的第一份工作是在Denny's，我開始是個洗碗工，後來升職做了勤雜工，如果我還在那裡話，我就是Denny's的執行長了。我的第二份工作在AMD，我很喜歡AMD。後來我去了LSI Logic，我喜歡我在LSI Logic的工作，如果不是我的同事說服我辭職，我今天還會在那裡。我喜歡自己做過的每一份工作，包括在Denny's掃廁所。」

「我得到過最好的職業建議是來自一個園丁。當時我們全家在京都旅行。那是一個炎熱的夏日。我注意到有個人在青苔間穿行，手上拿著一個竹製的夾子，背後的背簍裡只有兩、三片死掉的苔蘚。我問他在幹什麼？他說我在照料這個庭院，我說這個院子這麼大，可是你的竹夾和背簍這麼小，怎麼能照料到整個庭院呢？他說了一個完美的答案。他說我有很多時間，事實上，這是我能給到你的最好的職業建議；很多時候我等著事情來找我，我很少去追逐什麼，我沒有手錶，我聚焦當下，我喜歡自己的工作。」

●不求做更多 只求做更好

「人們常常驚訝於我沒有什麼野心，我不渴望去做更多，我渴望把我現在做的事做得更好，我等待世界向我走來。我知道這聽起來跟職業建議正好相反，了解我的人都知道輝達並沒有一個長期戰略，我們的長期計畫就是『我們今天幹什麼？』你有很多時間，享受你的工作，做到你能做到的最好，每天堅持學習，好的事情會在你身上發生。」

在被問到未來幾年GPU的霸主地位，以及其他不同架構的公司是否仍有機會時，黃仁勳說：「你們還有機會，不過不多，我們的人生目標不是要製造CUDA GPU，我們的目標是解決一般電腦無法解決的計算難題，我們的人生目標是以自己不可或缺的貢獻提升整個行業。」

「不要把自己困在一個火車公司裡，因為你知道可以發明其他的交通方式。把自己變成一個交通運輸公司，幫助人們到達不同的地方。如果你用不同的方式表述自己的使命，你就會得到不同的答案。我們不靠GPU活著，你知道GPU的G代表圖像。今天，我們做得比圖像要多得多，我沒有改它的名字，但是應用範圍要廣泛多了。我們叫它GPU，但它做的事情多種多樣，我們不斷在改變，如果你有一個好的主意，告訴我」。

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