舊金山亞裔消防隊員茂宜島救援 李樹廣專訪

李樹廣舊金山華埠長大。（李樹廣提供）

以舊金山亞裔 消防隊員協會主席李樹廣（Stan Lee) 為首的協會成員10人在茂宜島 悲劇發生之後，利用自己的休假時間前往茂宜島拉海納 （Lahaina) 地區進行義工救援行動。在完成行動後返回舊金山，受到各界廣泛讚譽。但是回到灣區的李樹廣並沒有停歇。他在舊金山唐人街組織活動，分享救援經歷，繼續為茂宜島重建募捐，並計畫十月初再次利用積累的假期帶領新一批消防員義工前往茂宜島。

李樹廣說：「我知道新聞報導的規律，可能過幾個禮拜，美國其他地方發生了什麼事，茂宜島就被遺忘了。但是災難造成的影響並不會馬上消失，重建需要很長時間。我有定期去茂宜島支持重建的長期計畫。」

李樹廣表示，9/11恐怖襲擊發生的時候，自己還只是一個年輕的消防隊員。因為駐紮在金山灣區無法前往幫助。「而這次，我真的不能再坐視不理了。作為舊金山亞裔消防隊員的主席，我要去幫助夏威夷，因為我們都是AAPI（亞太裔），」他說，「尤其是我們有一位隊員在茂宜島長大，另一位隊員曾在茂宜島消防隊工作過很長時間。」

西南航空公司捐贈了來回機票，消防隊員通過自己的人脈解決了在島上的食宿問題。在拉海納，他們主要負責飲用水和食物的發放，一度每天要製作2200份以上的熱食。工作雖然辛苦。但看到很多天沒吃過熱飯菜的災民結果飯食時的欣喜，他們覺得十分值得。

李樹廣出生在洛杉磯，半歲時隨家人來到灣區，在舊金山華埠長大。他是家中四個孩子中最小的一個，原本的專業是航空太空工程學，曾經在NASA工作過。不料恰逢蘇聯解體，美國消減太空計畫，工作機會變得很少。

原本要入學轉讀電腦科學的他，看到高中好友報考消防隊員也去報考。誰知工程師背景的他第一次居然沒有考過。回去精心準備之後，第二次考試終於通過。

加入消防隊後，李樹廣主要駐紮在舊金山米慎街（Mission Street）消防隊，一干就是幾十年。他回憶，當時消防隊內亞裔消防隊員很少。舊金山亞裔消防隊員協會的前任主席 Paul Chin 成為了他的導師和引路人。這次的茂宜島救援行動，已經退休10年的Chin也一同前往。

說起李樹廣長期援助茂宜島重建的計畫，難免會問他哪裡找來時間去做義工。李樹廣說，自己長期在消防隊最危險的救援組 （rescue squad)工作，火災發生的時候，他要匍匐進入現場救援。因為工作的關係，他10年前摔斷過背部，頭部受過四次傷，很長時間內無法旅行，三年前才開始慢慢好轉。但他已經6、7年沒有休假，因此積累了不少假期。

李樹廣計畫10月前兩周帶領一批新的消防員義工去茂宜島幫助重建。「原來的拉海納已經不復存在了，很多人失去了一切，沒有車、沒有房也沒有工作。情況真的很糟糕。我們希望能做些什麼，讓他們對未來抱有希望。很多人已經就放棄了，離開了茂宜。」