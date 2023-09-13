我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指回吐漲幅 史指連跌兩周

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

北加州台大校友合唱團年度公演 坐看雲起時

記者江碩涵／灣區即時報導
今年是疫情後北加州台大校友合唱團首次正式公演，去年則在公園舉行。（北加州台大校友合唱團提供）
今年是疫情後北加州台大校友合唱團首次正式公演，去年則在公園舉行。（北加州台大校友合唱團提供）

加州台大校友合唱團 （NTUAC-NC）2023年度公演，9月17日下午3時30分在庫比蒂諾Union Church of Cupertino（地址：20900 Steven Creek Blvd., Cupertino CA 95014）舉行，主題為「坐看雲起時」。這也是北加州臺大校友合唱團相隔三年、疫情後首度正式公演。

北加州台大校友合唱團2005年初成立至今已有18年，是海外最早成立的台大校友合唱團。合唱團現有40多名團員，成員涵括1970年代到2010年代畢業的校友及親屬，校友合唱團除了積極參與社區活動及僑界文化活動外，每年一度公開演出，推薦經典曲目及當代新作，為灣區華人提供了一個高品質的合唱藝術平台。

台大校友合唱團每年公演都有新的主題。2022年校友合唱團在經歷了三年疫情的巨大變化後，以「悠悠我思」為主題，首次嘗試戶外演出，在環繞著樹林與綠地的公園裡，以歌聲向大自然表達思緒，得到很多迴響。

今年則是疫情後首次正式公演。公演的主題為「坐看雲起時」。北加州台大校友合唱團指揮方玉山表示，主題語出唐朝詩人王維的詩「終南別業」：「行到水窮處，坐看雲起時。」他表示，今年曲目中，有兩首跟雲有關的歌，包含「讓我們看雲去」以及「浮雲遊子」。

除了「雲」的主題，此詩句以及全詩所表達的意境還包括空靈、大度、懷想、寧靜等意念，與此相關的歌曲有「海的臆想」（思緒放飛、懷想）、「如此愛你」（大度、無限）、「Let There Be Peace on Earth」（平和）、「今山古道」（行到水窮處）、「聽泉」（寧靜）、「木蓮」（懷想）等。

此次公演，音樂總監由方玉山擔任，演唱曲目包括歐洲古典時期的合唱曲、當代（最近50年）的創作合唱曲，也有中外流行音樂和台灣一度盛行的民歌改編的合唱曲，既有經典的合唱曲，也有大家耳熟能詳的近代中英文流行曲，希望透過合唱團優美和諧的和聲，和大家一起領略悠閒自得的意境。

北加州台大校友合唱團表示，演出前15分鐘會以多媒體方式介紹此次音樂會曲目有關的背景知識，歡迎提早入場。公演票價預售票為15元，已全數售罄；現場購票$20元，票數有限。

欲現場購票者，請聯絡台大校友合唱團團長劉文芳312-613-0748，電子信箱[email protected]

台大校友合唱團副團長王美玲408-202-4395，電子信箱[email protected]

演出海報及更多訊息可至北加州台大校友合唱團網站：ntuac.org

北加州台大校友合唱團 （NTUAC-NC）2023年度公演，9月17日下午3時3...
北加州台大校友合唱團 （NTUAC-NC）2023年度公演，9月17日下午3時30分在庫比蒂諾Union Church of Cupertino舉行，主題為「坐看雲起時」。（記者江碩涵／攝影）

加州 北加 疫情

上一則

Cruise無人駕駛計程車遭男持鐵鎚破壞 影片瘋傳

下一則

聖荷西機場展示旅行新科技 自動個人移動車試點

延伸閱讀

3社團「挺台入聯」 多地快閃尋支持

3社團「挺台入聯」 多地快閃尋支持
成功大學北加州校友年會 程斌華接會長 現任校長從台灣來共襄盛舉

成功大學北加州校友年會 程斌華接會長 現任校長從台灣來共襄盛舉
聲援台灣加入聯合國 北加州台灣鄉親聚會喊支持

聲援台灣加入聯合國 北加州台灣鄉親聚會喊支持
北加州台灣鄉親聯合聲援台灣加入聯合國

北加州台灣鄉親聯合聲援台灣加入聯合國
龍吟合唱團慶金禧 23日辦音樂會

龍吟合唱團慶金禧 23日辦音樂會

熱門新聞

台灣日本航班的星宇航空商務艙座位，甚至提供有日式串燒選項。（受訪者提供）

星宇航空舊金山航線 9月12日開賣 12月首航

2023-09-11 19:30
入秋以來，南灣各市有關入室盜竊和竊車的報導不絕於耳。圖為桑尼維爾警車。（本報檔案照）

怪事 偷車賊闖入矽谷華裔人家 拿現金跪求別報警

2023-09-12 20:18
明年起搭乘灣區大部分公共交通工具不再需要Clipper卡。 （美聯社）

搭乘灣區公共交通 明年起不再需要Clipper卡

2023-09-12 02:20
加州州長紐森明確表示不會角逐民主黨總統提名，不再留有懸念。（美聯社）

角逐民主黨總統提名？加州州長：別猜了，拜登不選也會是賀錦麗上

2023-09-08 21:12
舊金山房屋賣家的損失，比美國其他任何地方都多。（美聯社）

舊金山賣房虧損機率 較全國多4倍

2023-09-09 02:17
在紅線內為蔬果隔離區，自家種植的蔬果不能離開居家範圍，蔬果的丟棄方式都需要額外特別注意。（受訪者提供）

東方果蠅入侵南灣 後院蔬果只能自家享用

2023-09-11 19:58

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢

好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢