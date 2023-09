北加州台大校友合唱團年度公演 坐看雲起時

今年是疫情後北加州台大校友合唱團首次正式公演,去年則在公園舉行。(北加州台大校友合唱團提供)

北加州 台大校友合唱團 (NTUAC-NC)2023年度公演,9月17日下午3時30分在庫比蒂諾Union Church of Cupertino(地址:20900 Steven Creek Blvd., Cupertino CA 95014)舉行,主題為「坐看雲起時」。這也是北加 州臺大校友合唱團相隔三年、疫情 後首度正式公演。

北加州台大校友合唱團2005年初成立至今已有18年,是海外最早成立的台大校友合唱團。合唱團現有40多名團員,成員涵括1970年代到2010年代畢業的校友及親屬,校友合唱團除了積極參與社區活動及僑界文化活動外,每年一度公開演出,推薦經典曲目及當代新作,為灣區華人提供了一個高品質的合唱藝術平台。

台大校友合唱團每年公演都有新的主題。2022年校友合唱團在經歷了三年疫情的巨大變化後,以「悠悠我思」為主題,首次嘗試戶外演出,在環繞著樹林與綠地的公園裡,以歌聲向大自然表達思緒,得到很多迴響。

今年則是疫情後首次正式公演。公演的主題為「坐看雲起時」。北加州台大校友合唱團指揮方玉山表示,主題語出唐朝詩人王維的詩「終南別業」:「行到水窮處,坐看雲起時。」他表示,今年曲目中,有兩首跟雲有關的歌,包含「讓我們看雲去」以及「浮雲遊子」。

除了「雲」的主題,此詩句以及全詩所表達的意境還包括空靈、大度、懷想、寧靜等意念,與此相關的歌曲有「海的臆想」(思緒放飛、懷想)、「如此愛你」(大度、無限)、「Let There Be Peace on Earth」(平和)、「今山古道」(行到水窮處)、「聽泉」(寧靜)、「木蓮」(懷想)等。

此次公演,音樂總監由方玉山擔任,演唱曲目包括歐洲古典時期的合唱曲、當代(最近50年)的創作合唱曲,也有中外流行音樂和台灣一度盛行的民歌改編的合唱曲,既有經典的合唱曲,也有大家耳熟能詳的近代中英文流行曲,希望透過合唱團優美和諧的和聲,和大家一起領略悠閒自得的意境。

北加州台大校友合唱團表示,演出前15分鐘會以多媒體方式介紹此次音樂會曲目有關的背景知識,歡迎提早入場。公演票價預售票為15元,已全數售罄;現場購票$20元,票數有限。

欲現場購票者,請聯絡台大校友合唱團團長劉文芳312-613-0748,電子信箱[email protected]

台大校友合唱團副團長王美玲408-202-4395,電子信箱[email protected]