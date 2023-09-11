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Salesforce捐1100萬 將AI技術引進課堂

記者王子涵╱舊金山即時報導
舊金山喬治華盛頓高中舉辦主題為「返校」的慶祝活動。（記者王子涵╱攝影）
舊金山喬治華盛頓高中舉辦主題為「返校」的慶祝活動。（記者王子涵╱攝影）

總部位於舊金山的科技巨頭Salesforce公司11日宣布一項2000萬的教育資金，面向全美的初高中學區，以加強AI人工智能在教育中的影響力，幫助學生在科技變革的時代獲得職業成功。其中1100萬元捐給舊金山聯合學區和屋崙聯合學區

包括市長布里德（London Breed）、Salesforce影響力總監迪比安卡（Suzanne Dibianca）、Salesforce主席兼財務長韋弗（Amy Weaver）、舊金山聯合學區學監韋恩(Matt Wayne)、屋崙市聯合學區學監川梅爾（Kyla Johnson-Trammell）等人當天來到舊金山喬治華盛頓高中，參加主題為「返校」的慶祝活動。

迪比安卡表示，Salesforce將分別向舊金山聯合學區和屋崙聯合學區投資550萬元，占此次投資總額的半數以上。同時，紐約、芝加哥和印第安納波利斯市也入圍。部分資金將直接投資於教育非盈利組織，幫助學生提升科技創造力，開啟人工智能相關的職業發展。

布里德表示，當AI技術持續改變社會和工作環境時，AI與教育的融合更加重要。舊金山共有80家開發人工智能的公司，其中8家是世界頂級的企業。而Salesforce持續對公共學校的投資，將世界對AI技術的討論和變革與下一代建立了聯繫。她十分高興Salesforce將AI技術引入課堂。

Salesforce公司在過去的11年內向公共教育系統捐贈超過2.33億元。屋崙聯合學區將這項投資用於發展電腦科學的課程中。

屋崙學監川梅爾表示，與Salesforce的合作幫助學生們更早學習和接觸到電腦教育。「電腦科學課程原先只在高中授課。但隨著合作的進行，屋崙所有中學的一萬名學生也能夠接受到計算機教育，這就是合作的成果。」

舊金山聯合學區學監韋恩表示，來自Salesforce的資金給予師生更大的自由。「學生選修課的選擇變得更加豐富，不僅僅包括計算機科學課程，還有藝術、繪畫、體育等。」韋恩說，「老師也有了更大的自由選擇研究科目。」

自人工智能對話軟件ChatGPT問世後，許多教育工作者已經報告，學生在使用AI技術智能生成作業。但也有一部分教育人士相信將這一最新科技融入進課堂的好處。許多學校也開設相關課程。

市長布里德十分高興Salesforce將AI技術引入課堂。（記者王子涵╱攝影）
市長布里德十分高興Salesforce將AI技術引入課堂。（記者王子涵╱攝影）
舊金山喬治華盛頓高中遠眺金門大橋。（記者王子涵╱攝影）
舊金山喬治華盛頓高中遠眺金門大橋。（記者王子涵╱攝影）
布里德（右五）表示，當AI技術持續改變著社會和工作環境時，AI與教育的融合更加重...
布里德（右五）表示，當AI技術持續改變著社會和工作環境時，AI與教育的融合更加重要。（記者王子涵╱攝影）
屋崙市聯合學區學監川梅爾表示，與Salesforce的合作幫助學生們更早學習和接...
屋崙市聯合學區學監川梅爾表示，與Salesforce的合作幫助學生們更早學習和接觸到電腦教育。。（記者王子涵╱攝影）
Salesforce主席兼財務長韋弗表示，來自Salesforce的資金給予師生...
Salesforce主席兼財務長韋弗表示，來自Salesforce的資金給予師生更大的自由。（記者王子涵╱攝影）

教育 學區 舊金山

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