華人灣區存支票 1000元不翼而飛 來回溝通5次BOA才願返還

此為方女士和先生此前存入的支票收據。（受訪者供圖）

70多歲的華裔方女士對本報表示，今年3月，她和先生到灣區 一家美國銀行（BOA）的ATM自動存款機，分別存入一張1120元支票 和一張2.91元支票，但帳號只顯示存入122.91元，整整差了1000元。經過多達五次溝通，銀行才願意返還1000元，但還會調查。

方女士說，她和先生都是70多歲。3月14日當天，兩人到這家美國銀行存兩張支票，直到5月份才發現，存入的額度，與兩張支票的實際額度整整相差1000元。她跑到事發的銀行詢問，對方回答，可以致電顧客服務中心詢問。費了好大的力氣打通電話，得到的結果是，會立案調查。一個月後沒有消息，再詢問，工作人員回答，已經結案，沒有發現問題。「我詢問對方，1000元錢在哪兒？工作人員回答，『不知道』。」

如是三次，都沒有答案。方女士第四次到銀行交涉，一位經理竟然反問：「是不是你當時提取了1000元？」她很生氣的否認，「如果我提取了現金，也該有紀錄。對方說是在櫃台上取的錢，我說，這樣應該有簽名，要拿證據出來，工作人員拿不出來，只好再次幫我立案。這已經是第四次立案了，每一次都有一個案件號碼。讓人不勝其煩。」

方女士事後查詢銀行紀錄，還發現一張被銀行塗改過的「存款單據」。上面的簽名，既不是她的，也不是先生的。方女士先生的支票是3月14日存入，但銀行職員15日才存入其戶口，少了1000元。她提供的單據照片顯示，支票是在櫃台存入的，且存入金額有明顯塗改痕跡，塗改成手寫的120+2.91元，即122.91元。「我們明明是在ATM上存入的，不知為何變成是在櫃台存入的。這應該不是失誤，而是有意為之。我們要求調閱3月14、15兩日的監控視頻。當時是我先生存入的支票。監控錄像顯示的，理應是我先生的面貌。不過銀行說也沒有找到這段影像。」

方女士說，最近，銀行工作人員致電她，詳細講解調查經過，表示查看了視頻，是一位50多歲的亞裔 女子取款的，「可以去開票方的銀行要求繼續調查並賠償。我已經做了。」

方女士表示，她和先生是美國銀行近40年優良信譽的VIP客戶，從沒想到會遇見這樣的事情。在前兩次的立案時，要求提供證據被拒絕，銀行說沒有必要。雖然事情得到一定程度的解決，但方女士還是難以理解，也希望藉此提醒華人朋友，在ATM存支票一定要仔細看清楚餘額，避免出現類似問題。