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遊民、毒品、劫財…民調半數認為舊金山「很危險」

編譯組／28日灣區綜合電
一項最新民意調查發現，近一半美國人認為舊金山是危險的城市，儘管該市的暴力犯罪率低於許多主要城市。（Getty Images）
一項最新民意調查發現，近一半美國人認為舊金山是危險的城市，儘管該市的暴力犯罪率低於許多主要城市。（Getty Images）

蓋洛普公司的一項民意調查顯示，近一半的美國人認為舊金山是一座危險的城市。在過去的20年裡，人們對這座城市的評價顯著下降。儘管該市的暴力犯罪率較低，但在處理無家可歸者、毒品泛濫、貧困和財產犯罪等問題上卻面臨很大的挑戰。

蓋洛普上次調查公眾對安全的看法是在2006年，當時約有70%的美國人說，他們認為舊金山是一個安全的城市。但在最新的調查中，這一數字下降到了52%。

調查還發現，美國人的政治觀點會影響他們對城市是否安全的認知。大多數民主黨人認為，除了芝加哥和底特律這兩個城市之外，其他城市都是安全的居住或旅遊地。

共和黨人對城市的疑慮可能要大得多，多數共和黨人認為只有拉斯維加斯、邁阿密、達拉斯、波士頓和休斯頓是安全的。四分之三的民主黨受訪者和32%的共和黨受訪者認為舊金山是安全的。受訪者對紐約市的看法也類似，紐約市的犯罪率大大低於30年前的高點。

舊金山市市長發言人傑夫．克萊坦（Jeff Cretan）說：「布里德市長非常重視解決我們面臨的公共安全挑戰，尤其是芬太尼的擴散問題。我們在財產犯罪和毒品交易方面存在問題，但我們的暴力犯罪率仍然低於民調榜單上排名較高的城市，而且自2006年以來一直在下降。」

今年早些時候，科技高管鮑勃．李（Bob Lee）在舊金山遇害，導致許多媒體將舊金山描繪成犯罪猖獗的城市，但最新數據顯示，這裡的暴力犯罪低於許多同等規模的城市。在整個美國，財產犯罪在過去40年中大幅下降；暴力犯罪也出現了類似的下降，不過在COVID-19大流行期間，兇殺案大幅上升。

「不僅僅是舊金山，」犯罪學家、民調專家傑夫．阿什（Jeff Asher）說，「公共安全已經被以一種過去不曾有過的方式政治化了。人們本來就不善於感知犯罪趨勢的變化，而糟糕、陳舊的數據與黨派民意調查交織在一起，顯得毫無意義。」

舊金山 暴力犯罪 共和黨

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