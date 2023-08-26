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桃園市長張善政 奔矽谷創投招商

記者江碩涵／矽谷即時報導
張善政表示，桃園航空城的自由貿易港區，也為企業提供免稅環境，有很大的投資吸引力。。（主辦單位提供）
張善政表示，桃園航空城的自由貿易港區，也為企業提供免稅環境，有很大的投資吸引力。。（主辦單位提供）

桃園市長張善政本月25日到矽谷訪問，並舉辧招商說明會，多名矽谷創投界與企業領袖參與，交流分享創投經驗。張善政指出，以自己過去在高科技企業的經驗，台灣在電子產業生態系擁有絕佳的區位優勢，桃園更是兼具人才充沛、基礎建設完備等強項，期盼將矽谷經驗引入桃園。

另有與會人士針台灣投資環境政府扮演的角色進行提問，張善政全程以英文進行回應與交流，指出相關規定確實有值得改善之處，呼籲政府盡量提供便利，以免將人才拒絕於台灣之外。

駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪也參加活動。他表示，對桃園投資環境極具信心，期待本次交流能促成更多台美雙邊的投資合作機會。接著由創設多家科技公司，擁有超過20年創投經驗的矽谷Pack -Link Ventures董事長許明全分享台灣新創環境的利基，並說明台灣新創資本市場與矽谷差異之處。

有矽谷創業之神美譽的橡子園顧問公司董事長陳五福分享台灣新創接軌國際的機會。他表示，未來不應有「傳產」或「非傳產」分別，不管在任何行業，掌握科技應用及市場嗅覺，才是致勝良方。

現場與會者隨後針對台灣投資環境進行提問，張善政就政府部分以全英文進行回應。張善政表示，我國政府在專業人士來台工作的相關規定有值得改善之處，政府應儘量提供便利，至於桃園，以自己過去在高科技企業經驗，台灣在電子產業生態系中有絕佳的區位優勢，桃園更是兼具人才充沛、基礎建設完備等強項。

張善政表示，桃園的交通基礎設施，包括機場捷運、鐵路和高速公路系統及相關交通運輸系統持續升級，桃園航空城的自由貿易港區，也為企業提供免稅環境，有很大的投資吸引力。

桃園市經發局長張誠透過簡報說明桃園投資環境優勢及產業發展趨勢，分享諸多桃園隱形冠軍企業，雖然規模較小，但在各自領域中具有重要影響力，需要品牌設計力的加持，進而提升桃園產業的國際競爭力。

這次的招商說明會邀集來自半導體、金融、軟體、設計、創投及教育等領域20多家公司協會，以行銷桃園投資環境為主軸，向美商剖析桃園具有投資環境、產業供應鏈及充沛人才等優勢，並提供單一窗口的完整投資服務，期盼引進外國企業至桃園投資設廠或擴大在台投資、技術合作或設置研發中心等，讓桃園成為美商設立亞太營運總部的首選。

有矽谷創業之神美譽的橡子園顧問公司董事長陳五福分享台灣新創接軌國際的機會。（主辦...
有矽谷創業之神美譽的橡子園顧問公司董事長陳五福分享台灣新創接軌國際的機會。（主辦單位提供）
現場與會者隨後針對台灣投資環境進行提問，張善政就政府部分以全英文進行回應。（主辦...
現場與會者隨後針對台灣投資環境進行提問，張善政就政府部分以全英文進行回應。（主辦單位提供）
桃園市長張善政本月25日到矽谷訪問，並舉辧招商說明會，多名矽谷創投界與企業領袖參...
桃園市長張善政本月25日到矽谷訪問，並舉辧招商說明會，多名矽谷創投界與企業領袖參與。（主辦單位提供）

投資 矽谷 張善政

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