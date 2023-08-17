史丹福日美研究合作周 台裔學者登台演講

台裔學者陳玠甫是史丹福大學「日美研究合作周」第一天開幕主要演講者。（陳玠甫提供）

史丹福大學7月下旬舉行了「日美研究合作周（Japan-US Research Collaboration Week）」活動，其中，台裔學者陳玠甫（Jeff Chen Ph.D.）擔任第一天開幕的主要演講者，與美國、日本 學者進行對談，不僅對與會人士介紹了這幾年台灣與日本在科學與科技的跨國合作目前實際成果，同時也分享了對未來台美日在革命性的深度技術（Deep Tech）協同創新創業的期許，成為活動演講者中唯一的台裔學者。

陳玠甫目前擔任台大管理學院工商管理學系暨商學研究所，與台大醫學 院合聘兼任教授、也擔任中央研究院生醫轉譯研究中心客座教授、日本京都大學高等研究院物質-細胞統合システム拠点客座教授，同時擔任京大iCeMS台灣辦公室副所長。 他有 25 年的創業投資管理、企業併購重建、轉型策略規劃、Data Science數據資訊科學與Deep Tech商業個案教學經歷，曾創辦與協助成立10多間Deep Tech深度技術新創公司，精通中、英、日文。他曾參與經濟部與國科會各項科技計畫、協助政策建議等，在業界經歷多元。

陳玠甫表示，疫情 前他每年都到史丹福大學進行為期ㄧ個月的客座研究、演講和教學，被疫情中斷了將近四年，這次是疫情後首度再訪史丹福大學。他說，美國相較於台灣，創業與新創的風氣仍然相當強勁，尤其是史丹福內有相當多Deep Tech深度技術技轉衍生公司，常見Deep Tech包含人工智慧、腦機介面、量子科學、光子技術、奈米科技、先進材料，通常由新創或企業內、大學實驗室所組成，因此也有相當高的創業與實習的機會，但同樣的創業內容，到了台灣或日本，成為需要政府單位來推動，亞洲相較之下仍然是保守的。

他分析，在美國尤其是矽谷這一帶，創業的精神是被認同、鼓勵與肯定的，但如果同樣的精神回到亞洲，往往會被家長認為，小孩努力學習畢業後以進入大公司上班為認同成就，因此扼殺了許多新創的機會與能力。

陳玠甫表示，台灣其實在全球的新創、科技界有很多長處，包括獨占鰲頭的半導體產業與高階製程，以及優秀的人力資源，台灣如何用獨有的優勢來協助發展人類科技文明的進步，成為全球不可或缺的重要角色，也是下一個台灣人才要面臨的問題，而這也是他此行到史丹福努力推動合作深度技術創新的目的。

陳玠甫說，「日美研究合作周」活動現場有超過百位史丹福大學的教授與日本產官學界代表出席，他在活動中擔任第一天開幕的主要演講者，同場講者還有史丹福大學醫學院院長 Prof. Minor、前史丹福醫院麻醉科主任 Prof. Pearl、史丹福藥品與醫材法規科學實驗室(SLDDDRS)主任Dr. Toshihiko Nishimura，日本舊金山理事館總理事 Mr. Noguchi、神奈川縣知事 Governer Kuroiwa、以及日本貿易振興機構（JETRO）、日本科學技術振興機構（JST）、日本医療研究開発機構（AMED）等單位的高階主管們。