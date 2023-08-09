花30元參觀舊金山「破敗」街區的旅行團 惹議

圖為舊金山的街景。（記者李怡╱攝影）

近日記者在社交活動發起網站 Eventbrite上發現，有人在八月下旬發一起了一場參觀舊金山 最混亂街區的旅行團。旅行路線將從舊金山市政廳出發，途徑市場街參觀露天毒品市場、空置的科技辦公樓、以及清空的百貨商店等蕭條和混亂的街區。旅行團向每位參加旅遊團的人員收費30元。

舊金山本身是一個美麗的海濱旅遊城市，遊客和市民會到訪如科伊特塔、聯合廣場、漁人碼頭，輪渡大廈等標誌性的景觀和地標建築。由SF Anonymous Insider 發起的這次破敗之旅還從未有過。

截至到發稿前，本報並未收到活動發起者對本次旅行團的回應。 Eventbrite網站的活動頁面表示：「如您已讀到了頭條新聞，看過了推文，現在可以近距離接觸舊金山市中心的破敗。來看看一個年度預算 達146 億元的城市，是怎麼會成為城市的衰敗典範，為何花費6.9 億元用於無家可歸者服務。旅行團可供遊客們了解，美國最富有的城市如何成為美國住房危機、成癮危機、心理健康危機和頑固犯罪危機高發的城市。」

活動介紹還表示，帶領本次破敗之旅旅行團的導遊是一位城市政策專業人士、名副其實的城市專員，來自於負責監督年度預算超過5 億元的市政部門，同時也是舊金山最大的鄰里協會的聯合創始人。據說本次旅行團的所有收益將會捐贈給一個社區非營利組織。全程 1.5 哩。

對於破敗之旅，從亞利桑那州前來旅行的年輕遊客曼寧（Daniel Manning）表示，舊金山經常成為全國的頭條新聞，審美和審醜就是一線之隔。如果可以保障旅遊的安全，很好奇想去看看這個城市正在發生的事情。美麗的海濱和街道上的遊民 都是一個城市不同的面向，全面了解這個城市真實的狀況也不錯。他說，沒有誰規定旅遊就一定只欣賞美好，有一次政治文化之旅也是不同的體驗。