電信詐騙無孔不入 華人不堪其擾

Cindy兩天前收到了一封來自「聯合國貨幣基金組織調查小組」的詐騙電郵。（受訪者提供）

電信詐騙似乎已經成為現代人日常生活中「必不可少」的一部分。而且騙子無孔不入，從電話、短信、電郵，到臉書、Instagram和Line，到處都有他們行騙的身影。他們的騙術更是千變萬化，每隔一段時間就會有新的手段與話術。

南灣坎貝爾華人 居民Cindy Wang告訴記者，她最近收到好幾封電郵，發件人都聲稱入侵並控制了她所有電子設備，掌握了她的個人資料、照片、數據、上網行蹤、甚至攝像頭偷拍影片，威脅如果不付款贖回就會公開。「這些郵件都是以個人口吻寫的，雖然具體內容會不一樣，但都是一種套路，」Cindy 說，「不過我第一次看到的時候真的有點懵，反應了一下才告訴自己這肯定不是真的。」

Cindy表示，她兩天前還收到了一封來自「聯合國貨幣基金組織調查小組」的電郵。他們聲稱破獲了一個跨國詐騙集團 ，調查時從一個詐騙犯的電腦中發現了她的聯繫方式。因為判斷她可能是電信詐騙受害者，所以向她提供250萬元賠償。

Cindy稱，看到這樣的內容讓她哭笑不得，「詐騙犯假冒反詐騙調查局出來詐騙，真的是太敢想、太敢幹了」。不過她也擔心，如果真的有人之前被騙過，收到這樣的內容很容易信以為真，尤其郵件措辭看起來非常的「官方」、「正式」，因此她希望爆光騙子的新手段，提醒大家提高警惕。

Cindy抱怨，詐騙犯幾乎入侵了她使用的每一個通訊社交工具，防不勝防。除了郵件，她每天都會接到至少三、四通推銷或者詐騙電話，社媒上也隔三差五就有疑似殺豬盤 加她好友。