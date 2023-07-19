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北加州信賴台灣後援會授旗誓師 上百鄉親力挺賴清德

記者江碩涵／灣區即時報導
北加州信賴台灣後援會7⽉18⽇在北加州台灣會館舉⾏授旗誓師⼤會，多位當地僑領獲頒授證書。（記者江碩涵／攝影）
北加州信賴台灣後援會7⽉18⽇在北加州台灣會館舉⾏授旗誓師⼤會，多位當地僑領獲頒授證書。（記者江碩涵／攝影）

加州信賴台灣後援會7⽉18⽇在北加州台灣會館舉⾏授旗誓師⼤會，數百位來自北加州等地的僑胞，⼒挺⺠進黨主席賴清德參選2024年總統⼤選。⺠進黨前主席卓榮泰親臨授旗，⺠進黨競選總部發⾔⼈戴瑋姍也到灣區共襄盛舉。到場⽀持單位有東灣台美⼈⽂化會館、北加州台灣客家會、北美洲台灣⼈醫師協會北加州分會等

卓榮泰表⽰，感謝許多美國的台灣鄉親長年為台美關係努⼒、為台灣⺠主打拼，⺠進黨的總⽬標就是總統⾼票當選、國會立委席次過半。他強調，新時代的任務就是賴清德所主張的「對內拚經濟、護⺠主；對外強國防、保和平」，在相同的⺠主道路上，持續壯⼤⺠主台灣，讓世界看⾒台灣的價值並擁抱台灣。

卓榮泰指出，賴清德的⼈格特質就是認真、堅持，就任副總統三年間，每星期會⽤⼀天的時間，找專家學者⾒⾯討論，發現台灣問題並尋求解決問題的⽅法，思考國家未來藍圖。卓榮泰說，賴清德為台灣⼀步⼀腳印、認真打拚且獲得信賴⽀持，賴清德未來若當選台灣新任總統，絕對不會讓⼤家失望。

戴瑋姍表⽰，賴清德是最具台灣意識的總統候選⼈，也將帶領台灣走向世界。她說，中國威脅⽇益增加的時刻，更需要⼀位勇敢承擔、堅定⺠主信念的總統，來守護台灣的安全，台灣位在世界⺠主戰役的最前線，2024年是最關鍵的選戰，也是「⺠主與專制」的對決，需要在美僑胞返台投票、共同守護⾃由⺠主。

「北加州信賴台灣後援會」授旗誓師⼤會現場氣氛熱烈，上百位⽀持群眾歡聲雷動，⼒挺賴清德勝選2024年總統。卓榮泰表示，這⼀票將決定台灣能否跟世界⺠主國家所有夥伴緊緊站在⼀起，這⼀票也將決定台灣的⽅向，他邀請鄉親2024年1月13日晚上在賴清德的競選總部⾒面，並期待看到台灣⼈⺠再度勝利。

北加州信賴台灣後援會7⽉18⽇在北加州台灣會館舉⾏授旗誓師⼤會，上百位北加州僑胞...
北加州信賴台灣後援會7⽉18⽇在北加州台灣會館舉⾏授旗誓師⼤會，上百位北加州僑胞到場支持。（記者江碩涵／攝影）
⺠進黨前主席卓榮泰表示，這次選舉⺠進黨的總⽬標就是總統⾼票當選、國會立委席次過半...
⺠進黨前主席卓榮泰表示，這次選舉⺠進黨的總⽬標就是總統⾼票當選、國會立委席次過半。（記者江碩涵／攝影）
⺠進黨競選總部發⾔⼈戴瑋姍表⽰，賴清德是最具台灣意識的總統候選⼈，也將帶領台灣走...
⺠進黨競選總部發⾔⼈戴瑋姍表⽰，賴清德是最具台灣意識的總統候選⼈，也將帶領台灣走向世界。（記者江碩涵／攝影）
北加州信賴台灣後援會7⽉18⽇在北加州台灣會館舉⾏授旗誓師⼤會，數百位來自北加州...
北加州信賴台灣後援會7⽉18⽇在北加州台灣會館舉⾏授旗誓師⼤會，數百位來自北加州等地的僑胞，⼒挺⺠進黨主席賴清德參選2024年總統⼤選。（記者江碩涵／攝影）

賴清德 加州 北加

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