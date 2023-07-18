金山撥400萬支持小企業租店 最高可獲2.5萬首期租金

舊金山市長布里德宣布，投資400萬，用於企業培訓補助計畫和店面機會撥款計畫。（記者劉先進／攝影）

舊金山 市長布里德18日宣布，投資400萬用於企業培訓補助計畫和「店面機會」（Storefront Opportunity）撥款計畫。在店面機會撥款中，符合條件的小企業可申請獲得最高2萬5000的資金，用於租賃空置店鋪。

市府聲明說，這些資金通過經濟和勞動力發展辦公室(OEWD)分配，旨在幫助企業為繁榮社區走廊做出貢獻，使居民可以就近找到所需的服務和商品。這兩項補助金優先考慮加強現有企業，填補為中低收入 地區提供服務或銷售稅額復蘇緩慢的商業走廊的底層空間。隨著舊金山部分商業走廊開始復甦，小企業在經營過程中仍面臨諸多挑戰。

在企業培訓補助金計畫中，若新的和現有的企業家完成14個小時的培訓和諮詢，就有資格申請。培訓主題包括財務管理、市場行銷、執照和許可、人力資源以及業務發展。符合條件並提出申請的小企業，可獲得5000元至5萬的資助。舊金山正在與受資助的非營利性合作夥伴合作，這些合作夥伴提供文化上無障礙的方案。

自2022年6月推出商業培訓補助金以來，舊金山已向全市約409家小型企業發放資助470萬。約90%的資金，發放給女性和少數族裔擁有的企業。

店面機會撥款計畫試圖幫助舊金山填補空置店面，為企業家提供技術援助和資金，以確保新的商業租約。符合條件的小企業可申請獲得最高2萬5000元的首期店面租金 ，或最高5萬元的擴大店面租金。經濟復甦較慢的社區或中低收入社區的小企業，可在如何獲得優惠條件的租賃方面獲得培訓和援助。

舊金山小企業委員會委員兼小企業主卡塔赫納（William Ortiz-Cartegena）表示，小企業培訓補助金計畫一直是項重要工具，是該辦公室與社區組織提供者合作的結晶。這些組織每天都在各自的社區與小企業直接開展實地工作。贈款的槓桿作用和效率，不僅體現在受助的小企業接受培訓，還體現在商業走廊沿線的經濟指標上，在米慎區就有新店面的增加。

自疫情以來，舊金山已提供超過8300萬的贈款和貸款，以支持4800多家小企業。此外，還為無力償還租金並尋求援助以防止商業驅逐的企業主提供資訊和服務。有關店面小企業恢復基金的資訊，企業主可登錄f.gov/information/find-grant-your-small-business。 小企業還可與小企業辦公室聯繫，預約與個案經理會面和交談，以瞭解更多可用資源和服務。欲瞭解更多資訊，請致電 (415) 554-6134，或發送電子郵件至 [email protected]。