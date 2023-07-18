舊金山市立大學為取消粵語課公開致歉

去年 1 月，校董會主席王兆倫（中）和粵語證書倡導者聯盟該校華埠校園門前集會支持粵語課程。（受訪者提供）

舊金山 市立大學（CCSF）為其不當撤回16個學分的粵語證書課程 (CAch) 造成的傷害向社會正式公開道歉。該校原定於2023年至2024學年提供的粵語證書課程，被不當撤回。目前致力於糾正撤回課程對社區造成的危害，並承諾會將粵語證書課程納入2024年至2025學年的課程目錄。

在本月10日該校的公開致歉信中寫道：「在今年6月22日的校董會例會上，校區法律顧問表示，在經校董會批准後，1616個學分粵語證書被撤回是不當行為。對於此過程可能造成的任何傷害、困惑或沮喪，學校和校董會向我們的社區致歉。」並承諾隨著新學年的到來，該校仍致力於開發所需的課程並獲得適當的州批准，以便從 2024年至2025學年開始提供高質量的16學分粵語證書課程。

校董會主席王兆倫（Alan Wong）17日表示：「我們需要這張粵語證書，以便我們能夠培訓下一代雙語公共安全、健康和社會工作者，為華人 社區服務，」並表示，「在城市學院批准粵語證書課程後，學生和社區為此慶祝因為他們終於感到融入其中。」

他表示，當聽說粵語課程被突然被撤回時，社區感到震驚並感到被背叛。「不恰當地的撤回粵語證書課程為不公正和不民主，也給城市學院造成了嚴重的聲譽損失，破壞了社區對我們的信任。市立大學和華人社區之間的關係需要被治愈，本次的正式道歉是修復關係的第一步。」