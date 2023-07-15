加州這隻海獺長期「霸凌」衝浪者 專家：對公眾構成危險

在推特帳號@NativeSantaCruz日前上傳到的一條影片中，被命名為Otter 841爬上衝浪板，並啃咬衝浪板。「嚇得」旁邊的衝浪板的主人不敢靠近。（記者葛歆睿 / 翻攝）

聖塔克魯茲 的一隻海獺長期「霸凌」衝浪者，迫使他們離開衝浪板。魚類和野生動物管理部門試圖活捉它，卻沒能成功。

在推特帳號@NativeSantaCruz日前上傳到的一條影片中，這隻被命名為Otter 841的海獺爬上衝浪板，並啃咬衝浪板。「嚇得」旁邊的衝浪板的主人不敢靠近。

An amazing video!

This video of the sea otter attacking a surfboard yesterday was shared me and is being posted with the photographers permission. The video must remain in this tweet to be shared. This is a dangerous sea otter, avoid it if at all possible! pic.twitter.com/N7qPMFVRrt — Native Santa Cruz (@NativeSantaCruz) July 10, 2023

據FOX新聞報導，美國魚類和野生動物管理部、加州 魚類和野生動物局以及蒙特利灣水族館周三派出團隊，追蹤並試圖用衝浪板做誘餌活捉841。這只水獺短暫地跳到了衝浪板上，但在潛水員用網抓住它之前就逃脫了。

蒙特利灣水族館發言人康納（Kevin Connor）在接受ABC新聞採訪時表示，841被認為對公眾構成危險，因為它改變了自然生存本能。他解釋說：「當我們看到水獺表現出這種行為時，表明它們不再對人類產生恐懼，這種恐懼使它們能夠遠離我們，保持安全。」

康納還透露，水族館2017年釋放了841的母親Otter 723，之後收到關於她接近船隻和皮划艇的報告，但「沒有達到841的程度」。儘管如此，這些事件仍導致美國魚類和野生動物管理局認為723「無法放生」，因此她被重新捕獲並被發現懷有841。

841在人工圈養環境出生，等成長到足夠年齡並被確認身體健康後，於2020年6月被放生。一年以後，也就是2021年，開始接到有關海獺騷擾皮划艇的報告。水族館和魚類和野生動物局都認為，所有事件都是同一隻水獺所為。

康納表示，目前還沒有對兩隻水獺實施安樂死的計畫。 一旦841被捕獲，獸醫就會對其進行評估，然後很可能會讓牠在動物園 或水族館中度過餘生。