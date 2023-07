加州這隻海獺長期「霸凌」衝浪者 專家：對公眾構成危險

聖塔克魯茲 的一隻海獺長期「霸凌」衝浪者,迫使他們離開衝浪板。魚類和野生動物管理部門試圖活捉它,卻沒能成功。

在推特帳號@NativeSantaCruz日前上傳到的一條影片中,這隻被命名為Otter 841的海獺爬上衝浪板,並啃咬衝浪板。「嚇得」旁邊的衝浪板的主人不敢靠近。

An amazing video!

This video of the sea otter attacking a surfboard yesterday was shared me and is being posted with the photographers permission. The video must remain in this tweet to be shared. This is a dangerous sea otter, avoid it if at all possible! pic.twitter.com/N7qPMFVRrt