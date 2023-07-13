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金山華埠中美書店年底結業

記者張曼琳╱舊金山即時報導
在舊金山華埠經營超過40年的販售中文書籍的書店中美書店計劃在今年底結業。（記者張曼琳╱攝影）
在舊金山華埠經營超過40年的販售中文書籍的書店中美書店計劃在今年底結業。（記者張曼琳╱攝影）

舊金山華埠經營超過40年的販售中文書籍的書店中美書店（Sino-Americab Books& Art)計畫在今年底結業，現正在進行清倉特價。這間其貌不揚的小書店中，販賣一捆捆的古早台灣漫畫，還有年輕人在網絡上幫年邁東主宣傳，希望幫助書店順利結業。

「中美書店」的東主為年紀已經超過80歲的「蔣媽媽」。蔣媽媽和其先生來自台灣，祖籍為山東，在1980年代移民美國後，開始經營書店。在鼎盛時期總共有三間書店分布在灣區多個城市，包括舊金山華埠Jackson街751號、聖荷西市（San Jose）Hostetter 街1698號和佛利蒙市Fremont Blvd 34420 號，主要經營的業務包括書籍租賃、舊書收購、新書批發和配備教材卡帶等。目前只有舊金山華埠一家書店還在經營。

但隨著網絡發達，接受資訊的途徑越來越越多，蔣媽媽書店經營也越來越難，外加上了年紀體力也跟不上了，店舖租金也高。她指出，現在开店買書基本上是倒貼前，也因此儘管掛出清倉特價的標語。但實際上價格也不會太過低廉。

蔣媽媽也表示，她所販賣的漫畫都是由台灣出版社出版，漫畫書內容好、品質高。偶尔有中年人偶然路过她的店，一下子就能賣出几百元的漫畫書。因此，她也提醒想買漫畫的讀者，儘管書店會開到今年底，但如果不早點來買，受歡迎的漫畫書就會被買走。

在這間其貌不揚的小書店中，販賣一捆的古早台灣漫畫，還有年輕人在網絡上幫年邁東主宣...
在這間其貌不揚的小書店中，販賣一捆的古早台灣漫畫，還有年輕人在網絡上幫年邁東主宣傳，希望幫助書店順利結業。（記者張曼琳╱攝影）

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