貨幣轉換出包？加州夫婦在哥斯大黎加搭Uber被收近3萬

加州夫婦哥斯大黎加乘坐Uber，被收了近3萬美元。（取自推特）

一對加州 夫婦在哥斯大黎加（Guatemala）乘坐Uber，被收取了2萬9994美元，使得這趟結婚五周年紀念之旅，黯然失色。

6月28日，亞當斯 （Dominique Adams）在哥斯大黎加（Costa Rica）叫了一輛Uber前往機場，準備去瓜地馬拉與她的丈夫奧多涅斯（Douglas Ordonez）會面。這對住在加州河濱（Riverside）市的經驗豐富的旅行者，計畫在那裡慶祝他們的五周年紀念。但是第二天早上，奧多涅斯在一家咖啡店使用銷帳卡（debit card）時被拒。他檢查手機，發現有2萬9994美元的費用，而這對夫婦的聯合帳戶已被如此大額的支付搞得完全透支。「我不能買任何東西，也不能使用我的支票 ，」他說。

這似乎是一個貨幣轉換問題，這對夫婦意識到，１美元等於542哥斯大黎加幣colóne。亞當斯乘坐55.43美元的Uber時，他們的Altura信用社（Altura Credit Union）支票帳戶中不知為何出現了2萬9994.33美元的費用。

這對夫婦還是去了瓜地馬拉，但這筆費用一直在他們的腦海中揮之不去，他們努力嘗試從Uber和位於河濱市的信用社獲得明確答案，卻都無果而終。Uber的客戶服務告知亞當斯，要聯繫她的金融機構，Altura的員工告訴這對夫婦，他們可以對這筆費用提出異議，但可能需要7天時間。

與此同時，他們只能使用現金以試圖享受他們在瓜地馬拉的時光，並把痛苦付諸於社交媒體。亞當斯做了她自8月以來的第一個TikTok，上面有荒唐的收費和她未被回復的客戶支持信息的截圖，該視頻已被瀏覽了660萬次。而奧多涅斯在Reddit上發的三個帖子，在該平台上都得到了超過1萬次的支持。

在瓜地馬拉逗留三天後，這筆費用終於被撤銷了。奧多涅斯說，Uber似乎也退還了55.43美元的乘車費用，但目前還不清楚是誰解決了最初的問題。而Altura的一名代表告訴這位7年的客戶，該機構仍在努力弄清貨幣轉換問題。

奧多涅斯說，因為Uber一直想黑箱作業，不接觸和告知客戶，今後他將使用他們的競爭對手的服務。