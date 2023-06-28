舊金山市大粵語課程不當撤回 現決定24至25學年開課

舊金山市立大學校董會主席王兆倫稱此為「邁出了改正錯誤的第一步」。（受訪者供圖）

舊金山 市立大學（CCSF）校董會主席王兆倫（Alan Wong）27日晚間表示，該校董會公開承認今年課程目錄中的16個學分的粵語證書課程被錯誤撤回，並一致通過在2023至2024學年課程目錄中註明，將在2024至2025學年提供16個學分的粵語證書的決定。王兆倫稱此為「邁出了改正錯誤的第一步」。

上周二（20日），王兆倫譴責該校撤銷已獲批准的16個學分（Unit) 的粵語成績證書 (CAch) 課程，並表示這一課程已被列入該校要求的課程流程，並獲得校董會的通過，以及該校課程委員會的推薦。但委員會卻突然撤銷對16個學分的粵語證書課程的支持。在粵語課程被撤銷前，已經做好準備提交給加州 社區學院校長辦公室 ( California Community Colleges Chancellor’s Office ，簡稱CCCCO) 進行最終審查。

王兆倫表示，在22日下午的校董會中，舊金山市立大學的法律顧問指出，課程委員會撤銷委員會和校董會已經批准的證書課程不恰當。因為課程委員會無權推翻校董會的決定。是越權將粵語成績證書課程撤回。

但儘管確定課程委員會越權，16單元證書本應在下一步的審批過程中移交給加州社區學院校長辦公室 。但由於證書記錄已從學院的課程管理應用程序「CurrIQunet」中刪除，因此只能將該課程延後到2024至2025學年開設。