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為何沙加緬度有些路段速限每小時17英里？

記者江碩涵／灣區即時報導
根據中谷當地媒體FOX40報導，沙加緬度有些路段會有特別標誌速限每小時17英里。（翻攝自FOX40的推特）
根據中谷當地媒體FOX40報導，沙加緬度有些路段會有特別標誌速限每小時17英里。（翻攝自FOX40的推特）

住在沙加緬度附近的駕駛一定會發現一件事情，有些路標居然寫著速限每小時17英里。大部分的路標都是以五為倍數，例如每小時25英里、40英里、55英里，但為什麼沙加緬度這些路段卻是用每小時17英里這麼特殊的數字呢？答案就是，這是為了提高駕駛的注意力，讓駕駛記得降速、小心開車。

根據中谷當地媒體FOX40報導，沙加緬度有些路段會有特別標誌速限每小時17英里，分別坐落在柯蒂斯公園（Curtis Park），位於第四大道和Marshall Way之間的第 24 街，另一個則位於沙加緬度市中心的I街和第 24 街。

沙加緬度市府發言人 Gabby Miller在一封電子郵件中回應FOX40記者，每小時速限17英里是因應沙加緬度市之前推出的「鄰里交通管理計畫（NTMP）」內容，目的是提高駕駛在這些路段開車時，減速行駛的注意力。

沙加緬度市府表示，鄰里交通管理計畫是由市議會社區參與和批准的，最早是1995 年 12 月由市議會通過，並於 1996 年5月正式開始實施，計畫實施期間，沙加緬度市府與社區合作實施交通緩和措施，包括建立交通安全島、分隔島、標誌和條紋、減速帶等。

Gabby Miller表示，雖然奇數限速很不尋常，但這是一個「警告性質」的交通標誌，無法強制執行。換句話說，其實當地的路段還是要按照一般交通法規來執行，例如商業區、住宅街道每小時25英里，或是小巷子、十字路口和鐵路交叉口的每小時15英里，這些才是真正的交通規則，每小時17英里則是作為當地「地景標誌」。

當地的網路鄉民對於每小時17英里也有不少討論，在美國社群網站Reddit有一篇專屬聊天內容就是談到這個每小時17英里的標誌。有鄉民說，這個速限相當適合17歲的開車者注意。也有鄉民說，那條路口超級適合星際迷航主題，如果被警察攔檢，可以對警察說：「警官，我的速度是每小時16.75英里！」

Gabby Miller指出，雖然每小時17英里是個當地居民與政府的「善意提醒」，不過事實上，沙加緬度市府官員已於2020年7月批准降低24條街道的速限，且也針對全市115所學校規定附近速限只有每小時15英里。

目前全加州規定的速限為：任何商業區或住宅區街道速限為25英里；有兒童的地區、學區速限為25英里；在小巷、十字路口和鐵路交叉口（能見度有限的地方）速限為15 MPH。隸屬於加州的城市，可由市政府在邊界內設置特定的速度限制，由市府決定。

警察 加州 社群網站

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