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舊金山市府啟動六月節慶祝活動

本報記者／舊金山即時報導
在慶祝活動上有一系列的非裔特色的舞蹈和歌曲表演。（本報記者／攝影）
在慶祝活動上有一系列的非裔特色的舞蹈和歌曲表演。（本報記者／攝影）

舊金山市長布里德（London Breed）攜多位該市民選官員在市政大樓的Light Court大廳，為下周六月節（Juneteen）節日的一系列慶祝活動進行啟動儀式。

16日中午近百名各族裔社區人士，齊聚市政大樓慶祝今年的六月節。慶祝活動上有一系列的非裔特色舞蹈和歌曲表演，涵蓋歷史傳統至當代爵士和藍調音樂表演。

市長布里德辦公室表示，今年為在市政廳舉行的第二屆年度六月節啟動慶典。該活動由人權委員會（ Human Rights Commission ）和非裔社區中的財富與差距（ Wealth & Disparities）組織主辦。今年的六月節活動主題為「我們音樂的演變」提供了不同流派的非裔音樂表達和文化貢獻的例子。

六月節也被稱為自由日或解放日，紀念美國南部奴隸制在1865年6月19日終結，聯邦軍少將格蘭傑(Gordon Granger)宣讀「第三號將軍令」，告知德州黑奴獲得自由。時任總統林肯（Abraham Lincoln）雖已在1863年簽署「解放奴隸宣言」，但直至兩年後宣言才終得以施行。2021年六月節成為聯邦法定假日。

近百名各族裔社區人士，齊聚市政大樓慶祝今年的六月節。（本報記者／攝影）
近百名各族裔社區人士，齊聚市政大樓慶祝今年的六月節。（本報記者／攝影）

非裔 德州 舊金山

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