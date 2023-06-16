舊金山市府啟動六月節慶祝活動

在慶祝活動上有一系列的非裔特色的舞蹈和歌曲表演。（本報記者／攝影）

舊金山 市長布里德（London Breed）攜多位該市民選官員在市政大樓的Light Court大廳，為下周六月節（Juneteen）節日的一系列慶祝活動進行啟動儀式。

16日中午近百名各族裔社區人士，齊聚市政大樓慶祝今年的六月節。慶祝活動上有一系列的非裔 特色舞蹈和歌曲表演，涵蓋歷史傳統至當代爵士和藍調音樂表演。

市長布里德辦公室表示，今年為在市政廳舉行的第二屆年度六月節啟動慶典。該活動由人權委員會（ Human Rights Commission ）和非裔社區中的財富與差距（ Wealth & Disparities）組織主辦。今年的六月節活動主題為「我們音樂的演變」提供了不同流派的非裔音樂表達和文化貢獻的例子。