2萬7759名運動家隊球迷和市長盛桃呼籲球隊留下

盛桃在14日一早又發布了有關運動家隊的一條新推文，呼籲運動家隊留在該市。（取自盛桃推特）

職棒大聯盟屋崙 運動家隊（A’s）粉絲13日在運動家隊位於屋崙的體育館，觀看運動家隊以2-1 險勝坦帕灣光芒隊（Tampa Bay Rays ）隊，取得了本賽季最好的七連勝。共有2萬7759名球迷進場，一起呼籲球隊所有者富豪菲雪（John Fishe）r出售球隊，並希望運動家隊繼續留在屋崙。

屋崙市長盛桃（Sheng Thao）當日也在屋崙的體育館參加了這場球迷組織的示威活動。盛桃接連發兩條推文，呼籲運動家隊留在屋崙市。

盛桃在13日推文中寫道：「我被運動家隊球迷的奉獻精神所鼓舞。他們組織了數週來實現這一目標，表明我們的城市與這個球隊的聯繫有多麼緊密。運動家隊真正屬於屋崙。」

盛桃在14日一早又發布了有關運動家隊的一條新推文：「昨晚有近 2萬8000名粉絲現身分享他們對運動家隊的熱愛，並提醒他們為什麼要留下來」，並附上一張她在球場的照片。

根據CBS電視台報導，內華達州參議院 在當日以12票對7票，通過了一項3.8億元法案，為運動家隊計畫在拉斯維加斯的新體育場提供資金。這是特許經營權預期轉移的第一步。該法案在上周結束的正常立法會議之前並未提出，並增加了兩項修正案以解決幾個懸而未決的問題。

但這並不意味著運動家隊已經確定會搬往拉斯維加斯，而只是清除了第一個立法障礙。 該撥款法案現將提交內華達州議會。如果獲得州議會批准，再交給支持運動家隊搬去拉斯維加斯的內華達州州長隆巴多（Joe Lombardo）便有望最終簽署法案。

之後，運動家隊的東主將需要籌集120萬元的項目剩餘資金，並獲得其他29 個職棒大聯盟球隊的批准，預計這將得到一致同意。