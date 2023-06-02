金山日落區 汽車觸媒轉換器免費刻字計劃啟動

殷嘉立（左）表示很榮幸與舊金山警局長史考特（右）展開合作。（記者張曼琳／攝影）

舊金山 市議員殷嘉立（Joel Engardio）、警察 局長史考特（Bill Scott）、警局Taraval分區隊長易文耀 （Robert Yick）和首批獲得免費汽車 觸媒轉換器（Catalytic Converter）刻字計畫的居民，在位於Iriving街的修車廠「Sunset Auto Care」觀摩和接受刻字服務。

市議員殷嘉立主導了這次汽車觸媒轉換器的刻字服務，以應對近年來該地頻發的汽車觸媒轉換器被盜事件。除了在轉換器上刻上車輛識別號碼外，還會以藍色顏料噴上代表舊金山市警察局英文縮寫「SFPD」標誌。

在2日中午啟動計畫的記者會開始前，殷嘉立、史考特以及易文耀還親自動手為轉換器刻字和噴漆，以表示對該計畫的支持。

殷嘉立表示，為阻止有關汽車觸媒轉換器的犯罪做出第一步感到榮幸，還表示這樣的犯罪他每天都從選民那裡聽到，因此必須為此付之行動。

同時，他也很榮幸與舊金山警局的合作，也認為如果在轉換器上噴塗警察局標誌「也許小偷會三思而後行偷那個轉換器。如果它被盜，將更難出售，也更容易被警方追踪。」