2023舊金山功夫日 6/3都坂街開幕

「2023舊金山功夫日」也獲得華埠僑界、小商業代表和舊金山警局的支持。（記者張曼琳／攝影）

華埠 歷史文化協會、美國華人 歷史學會、柔功門武術學院、妙莲仙馆等社區組織，1日中午在舊金山 驻美中華總會館舉行記者會，宣布「2023舊金山功夫日」將在本周六（3日）中午11時至下午3時，在華埠都坂街（Grant Ave）夾Jackson 街開幕。

記者會中，主辦單位代表表示，舉辦「2023舊金山功夫日」目的是希望通過這場具有中國傳統文化特色「功夫」為主題的社區活動，促進華埠小商業的繁荣，「以深厚歷史和豐富文化底蘊来吸引新的訪客來到我們充滿節慶的社區，讓久違的老訪客重返我們社區。」

在主辦單位的一份書面聲明中還寫道：「為了振與華埠經濟和表揚對社區作出貢獻的武術大師，並分享中國文化和價值觀，華埠歷史文化協會、柔功門武術學院Richard Ow、妙蓮仙館和美國華人歷史學會將於6月3日在都板街舉辦2023年國際武術日活動。該活動為我們的孩子們提供了一個繼續學習和練習武術的平台，這也是一個與公眾分享中國文化的絕佳機會。」

據悉，活動當天有來自不同的武術團體、運動協會和武術學校展示各式功夫，現場還將有歌曲和樂器表演。遊客們還有機會參與各類不同的基礎功夫課程中，另外還設有一系列專門為兒童設計的遊戲和活動。

同時，在場還將會有一系列的功夫大師和教練舉行的座談會，他們會在現討論練習功夫對身體健康的益處、深藏在功夫中的孝道、自我決定、自我約束等內涵，以及練習功夫對社區建設的重要性。