金山灣區TCML台灣華語文中心 主流學員體驗端午文化

TCML學員體驗剪紙藝術。（主辦單位提供）

金山灣區僑教中心聯合台灣華語文學習中心（TCML）北加州 台灣會館本月27日下午在中心辦理「台灣華語文學習中心台灣文化導覽及文化推廣」第二場活動，因應端午時節，透過台灣端午節 慶傳統習俗，介紹立蛋、香包、龍舟、艾草、雄黃酒等特色文化，讓台灣華語文學習中心學員體驗「台灣端午節慶美食與文化導覽」，吸引TCML學員、北加 州臺灣會館附設臺灣學校學生、家長及家庭逾百餘人參與。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑、TCML北加州台灣會館校長藍唯甄、矽谷中文學校校長寇惠風（學區委員）、斯郡牡丹中文學校校長劉惠吟夫婦、老師李安齊、愛飛揚中文學校校長單聖玲、教師楊瑾笙等出席與會。

莊雅淑表示，北加州六所TCML以優良師資提供主流社區學習華語文的機會，已成為社區學習華語文優先選擇，並藉由文化體驗課程，致力於推展台灣文化，提升學員對台灣文化認識，並從中發現臺灣文化之美。

她說，今年僑教中心聯合六所TCML配合時令節慶辦理臺灣華語文學習中心台灣文化導覽及文化推廣活動，繼4月「台灣清明與寒食節文化」，與TCML學員一起體驗親手做潤餅樂趣，5月辦理「台灣端午美食與文化」，未來9月有中秋、10月有重陽等兩場活動，歡迎TCML學員及家庭共襄盛舉，體驗傳統文化，增進學習樂趣。

台灣華語文學習中心北加州台灣會館校長藍唯甄表示，非常開心在端午前夕以「五月五端午節」為主題作為推廣活動，活動開始，播放TCML學員分享學習華語文過程，隨後由北加州台灣會館台灣學校老師雷明翰，以中文、台語、英文簡報，向TCML學員介紹台灣端午節風俗習慣，讓與會學員初步認識端午文化意涵。

她說，隨後帶領TCML學員體驗立蛋，立蛋代表吸取天地陽氣，獲得一年好運、還有手作香包作為驅邪、防疫、划龍舟代表迎神、送疫以及包粽子樂趣，活動不僅結合台灣美食及趣味童玩，同時也視下一期華語文學習中心招生宣傳。