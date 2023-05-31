我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擴大糧食券受惠者 國會議員陸天娜提案簡化申請流程

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

金山灣區TCML台灣華語文中心 主流學員體驗端午文化

記者江碩涵／南灣即時報導
TCML學員體驗剪紙藝術。（主辦單位提供）
TCML學員體驗剪紙藝術。（主辦單位提供）

金山灣區僑教中心聯合台灣華語文學習中心（TCML）北加州台灣會館本月27日下午在中心辦理「台灣華語文學習中心台灣文化導覽及文化推廣」第二場活動，因應端午時節，透過台灣端午節慶傳統習俗，介紹立蛋、香包、龍舟、艾草、雄黃酒等特色文化，讓台灣華語文學習中心學員體驗「台灣端午節慶美食與文化導覽」，吸引TCML學員、北加州臺灣會館附設臺灣學校學生、家長及家庭逾百餘人參與。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑、TCML北加州台灣會館校長藍唯甄、矽谷中文學校校長寇惠風（學區委員）、斯郡牡丹中文學校校長劉惠吟夫婦、老師李安齊、愛飛揚中文學校校長單聖玲、教師楊瑾笙等出席與會。

莊雅淑表示，北加州六所TCML以優良師資提供主流社區學習華語文的機會，已成為社區學習華語文優先選擇，並藉由文化體驗課程，致力於推展台灣文化，提升學員對台灣文化認識，並從中發現臺灣文化之美。

她說，今年僑教中心聯合六所TCML配合時令節慶辦理臺灣華語文學習中心台灣文化導覽及文化推廣活動，繼4月「台灣清明與寒食節文化」，與TCML學員一起體驗親手做潤餅樂趣，5月辦理「台灣端午美食與文化」，未來9月有中秋、10月有重陽等兩場活動，歡迎TCML學員及家庭共襄盛舉，體驗傳統文化，增進學習樂趣。

台灣華語文學習中心北加州台灣會館校長藍唯甄表示，非常開心在端午前夕以「五月五端午節」為主題作為推廣活動，活動開始，播放TCML學員分享學習華語文過程，隨後由北加州台灣會館台灣學校老師雷明翰，以中文、台語、英文簡報，向TCML學員介紹台灣端午節風俗習慣，讓與會學員初步認識端午文化意涵。

她說，隨後帶領TCML學員體驗立蛋，立蛋代表吸取天地陽氣，獲得一年好運、還有手作香包作為驅邪、防疫、划龍舟代表迎神、送疫以及包粽子樂趣，活動不僅結合台灣美食及趣味童玩，同時也視下一期華語文學習中心招生宣傳。

TCML學員對於台灣傳統文化感到好奇，扶老攜幼全家一起來體驗，透過老師講解也更認識背後意涵，學員與太太、媽媽及小孩也興奮的自己動手包粽子。

TCML學員扶老攜幼一同體驗包粽子樂趣。（主辦單位提供）
TCML學員扶老攜幼一同體驗包粽子樂趣。（主辦單位提供）
金山灣區僑教中心主任莊雅淑（左四）、TCML北加州台灣會館校長藍唯甄（右一）、學...
金山灣區僑教中心主任莊雅淑（左四）、TCML北加州台灣會館校長藍唯甄（右一）、學區委員寇惠風與TCML學員及眷屬合影。（主辦單位提供）

端午節 加州 北加

上一則

聖他克魯茲海灘發現2萬5千年前乳齒象牙化石

下一則

屋崙印度裔市議員拉瑪錢德蘭 支持建設可負擔住房

延伸閱讀

金山華埠刺人案 61歲兇嫌身分確認 殺人未遂被逮

金山華埠刺人案 61歲兇嫌身分確認 殺人未遂被逮
布里德：將砸近7億預算 金山無家者5年內減半

布里德：將砸近7億預算 金山無家者5年內減半
華運會辦國樂競賽 培養運動家精神

華運會辦國樂競賽 培養運動家精神
于金山自動連任 強調服務熱忱不變

于金山自動連任 強調服務熱忱不變
靜宜首位女校長 林思伶訪灣區

靜宜首位女校長 林思伶訪灣區

熱門新聞

圖為拿刀刺人的行兇者。（受訪者供圖）

金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為

2023-05-29 19:40
「惡血」騙局主角伊莉莎白·荷姆斯(左)30日即將入監服刑，她和伴侶艾文斯(右)29日帶著兩個孩子到海灘戲水。圖為兩人今年3月走出聖荷西聯邦法院。(Getty Imagea)

Theranos荷姆斯30日到德州監獄報到 獄友放話要她洗碗盤

2023-05-29 20:25
現年39歲的伊莉莎白·荷姆斯創辦矽谷血液測試新創公司Theranos、編造血液檢測新科技謊言、欺騙投資者，現在詐欺罪定讞，30日將正式入獄服刑。但人們仍在苦苦揣測她的動機。 (Getty Images)

矽谷「惡血」騙局 荷姆斯5月30日入獄 動機仍成謎

2023-05-27 20:14
經過多番投訴，吳犖佳才收到銀行的4萬元支票。（受訪者供圖）

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

2023-06-01 20:48
Cherry Time（取自果園Instagram）

灣區櫻桃季姍姍來遲 五大採摘果園熱情推薦

2023-05-25 17:51
這本書裡夾著的借書證顯示，歸還日期是1927年2月21日。（電視新聞截圖）

逾期96年才歸還 北加圖書館這本書 工作人員不敢碰

2023-05-23 23:31

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行