我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葉倫將債務可能違約期限更新至6月5日

債限協議將成 那指連漲五周

遺憾：亞太民選官員 占全州總民選職務比例不到 3%

記者劉先進╱屋崙即時報導
亞太裔聯盟主席李建表示，加州亞太裔民選官員總樹，在全州總民選職務中所占的比例不到 3%。（受訪者供圖）
亞太裔聯盟主席李建表示，加州亞太裔民選官員總樹，在全州總民選職務中所占的比例不到 3%。（受訪者供圖）

亞太裔聯盟（API Coalition）25日宣布，經過兩年的不懈努力，成功創建了加州亞太裔(API)民選官員名單。這份名單也是目前首份加州亞太裔民選官員最全面和準確的彙編。

名單詳見亞太裔聯盟官網：https://www.apicoalition.org/api-coalition-public-official-roster/。

亞太裔聯盟主席李建（Andy Li）表示，加州政府體系涵蓋多個不同級別的選舉職位，非常龐雜。在聯邦層面，加州擁有兩名參議員和 52 名國會議員。在州級別，有八個全州民選職位和四位公平稅務委員會成員。加州有一個立法機構，包括 40 名參議員和 80 名眾議員

此外，加州由 58 個縣組成，共有470 名縣議員、估值官、地檢官和警長。另外，有 482 個城市，共有 2530 名市長和市議會成員。同時，加州擁有 997 個公立校區，約有 5000 名教育委員，72 個社區大學校區，共有 440 名大學校董，和大約 2000 個特殊選區。約 10000 名選舉官員。某些縣或城市可能還有其他選舉職位，例如秘書、財務或審計員。綜合所有不同職位(不包括法官)。加州民選官員總數約為 2萬人。

李建說，很遺憾的是，數據顯示，亞太裔民選官員數量僅略多於 500 人。雖然可能有遺漏，但根據目前統計，加州亞太裔民選官員總數幾乎不會超過 550 人，這個數字在全州總民選職務中所占的比例不到 3%。相對而言，亞太裔人口在加州有15%，要達成有公平代表的目標，亞太裔民選官員數量需要增加至少五倍。

「這是我們面臨的一個重大挑戰。總而言之，亞太裔在官員中的代表性仍然處於嚴重不足。這是問題迫切且關鍵，需要全力以赴來縮小這一差距，以確保加州政府實現真正的公平代表性。」

亞太裔聯盟25日宣布，經過兩年的不懈努力，成功創建了加州亞太裔(API)民選官員...
亞太裔聯盟25日宣布，經過兩年的不懈努力，成功創建了加州亞太裔(API)民選官員名單。這份名單也是目前首份加州亞太裔民選官員最全面和準確的彙編。（取自官網）

加州 參議員 眾議員

上一則

美學者看台海 近期開戰機率低

延伸閱讀

內陸夫婦假車禍真詐財 獲刑3年終身吊照

內陸夫婦假車禍真詐財 獲刑3年終身吊照
加州大系統赤字15億元 學費恐漲

加州大系統赤字15億元 學費恐漲
民調：4成受訪者稱范士丹應辭

民調：4成受訪者稱范士丹應辭
庭院景觀節水 種植省水植物

庭院景觀節水 種植省水植物
加州親民房價 南加六城入榜

加州親民房價 南加六城入榜

熱門新聞

加州41歲男子里瓦拉（Casey Rivara）日前開車行經十字路口時，看見一群小鴨正在過馬路，於是好心下車護送這群小鴨，未料遭到一名17歲司機開車撞死。(取材自推特)

加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死 兩孩親眼目睹全程

2023-05-23 12:08
這本書裡夾著的借書證顯示，歸還日期是1927年2月21日。（電視新聞截圖）

逾期96年才歸還 北加圖書館這本書 工作人員不敢碰

2023-05-23 23:31
九家舊金山餐廳近日成為「米其林加州指南」最新成員，而且不必走很遠，就能全部一次「逛完」。（美聯社）

金山又9餐廳登米其林 一次可逛完

2023-05-20 02:17
研究顯示，聖荷西租房比買房來的划算。（記者李榮／攝影）

調查：買不如租 聖荷西租金比全美最高 華人嘆租買都貴

2023-05-21 19:30
聖荷西人口減少，由全美大城市排名第十名下降至第十二名。圖為聖荷西市政廳。(Getty Images)

聖荷西人口下降 跌出全國前十 華人居民不意外

2023-05-21 02:20
馬斯克透露，Twitter可能不會永久將總部設在舊金山。(美聯社)

推特總部要搬家了？馬斯克暗示：可能遷出舊金山

2023-05-25 01:26

超人氣

更多 >
專家建議每天做這事 可降低失智風險

專家建議每天做這事 可降低失智風險
全球竄最快的億萬富豪 黃仁勳身價1天增加64億美元

全球竄最快的億萬富豪 黃仁勳身價1天增加64億美元
華人北京飛洛 深圳轉機慘遭丟包

華人北京飛洛 深圳轉機慘遭丟包
「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙
新冠變種XBB狂襲中國 周確診恐上看6500萬例

新冠變種XBB狂襲中國 周確診恐上看6500萬例