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華裔兒童高速路中槍死 1嫌犯謀殺指控被駁回

記者劉先進／屋崙即時報導
23月大的華裔男童Jasper Wu，2021年11月6日在屋崙880公路兩幫派槍戰中被流彈所殺。法官裁定，駁回針對參與槍擊的嫌犯傑克遜的謀殺罪指控。（親友供圖）
23月大的華裔男童Jasper Wu，2021年11月6日在屋崙880公路兩幫派槍戰中被流彈所殺。法官裁定，駁回針對參與槍擊的嫌犯傑克遜的謀殺罪指控。（親友供圖）

23月大的華裔男童Jasper Wu，2021年11月6日在屋崙880公路兩幫派槍戰中被流彈所殺，針對3個嫌犯的初步聆訊會本周繼續舉行。法官巴頓（Scott Patton）裁定，駁回對參與槍擊的嫌犯傑克遜（Johnny Jackson）的謀殺罪指控。但有足夠的證據證明，另兩個嫌犯，22歲的格林（Trevor Green）和24歲的畢文斯（Ivory Bivins）與Jasper的死亡有關聯，他們應該以謀殺和幫派的罪名受審。

Jasper父母的代表律師、阿縣退休檢察官Norbert Chu於25日對本報表示，雖然家人更希望最初被指控的三名被告都被命令接受審判，但最關注的是對兒子的死亡負有直接責任的兩名被告。且很高興2名被告被命令接受所有這些指控和加重處罰的審判。指控中，其中包括讓他們有可能被判處終身監禁的特殊指控。

事發時，Jasper 母親駕駛的車輛在880公路南向路段行駛，交火的兩輛車，則在公路北向行駛。其中，被告傑克遜和基森·李（Keison Lee，交火中受傷，後在另一起槍擊中死亡）在前面的黑色Nissan車中。後車中坐著格林和畢文斯。後車追逐前車，雙方互相射擊，導致流彈飛出，Jasper不幸身亡。儘管檢察官曾稱，這起槍擊案是敵對幫派成員之間的相互交火，但巴頓說，沒有一絲證據表明傑克遜發起了攻擊，無論他是否如檢察官所稱是幫派成員。「你不會因為是幫派成員而失去自衛權」

Norbert分析說，法官本可以繼續推進相關針對傑克遜的謀殺指控，以等待答案。但可能覺得，傑克遜方面有一個體面的自衛主張。「我們知道傑克遜不是殺死Jasper的槍手，因為他向右側追上來的汽車射擊。即從Jasper的母親駕駛汽車的南向方向開火。且他使用了一把手槍。而現場的證據，證明殺人兇器是是一顆步槍子彈，在高速公路上發現了步槍彈殼。我想，法官只是覺得，即使延續相關謀殺指控，傑克遜可能也不會在審判中被判有罪。」

他還提醒，有關傑克遜的謀殺指控被駁回，但還有別的有關持槍的指控，「他曾經是罪犯，不應該擁有槍支。為什麼他一開始就帶著槍出行？他在任何情況下都不應該帶著槍上高速」。

根據ABC7 電視台，傑克遜的辯護律師貝爾斯（Annie Beles）說，非常高興法官作出了正確的法律裁決。傑克遜不是孩子的死因。是一場無端伏擊的受害者，而不是肇事者。所有的事實都支持傑克遜在自衛中開槍。

此前，因為擔心阿縣地檢長官善貞（Pamela Price）對犯罪軟弱。有大批民眾聚會抗議，呼籲為Jasper Wu爭取正義，希望兇手和暴力罪犯收到最高刑期。 法官預計在6月8日傳訊嫌犯。

23月大的華裔男童Jasper Wu，2021年11月6日在屋崙880公路兩幫派...
23月大的華裔男童Jasper Wu，2021年11月6日在屋崙880公路兩幫派槍戰中被流彈所殺。法官裁定，駁回針對參與槍擊的嫌犯傑克遜的謀殺罪指控。（親友供圖）

幫派 檢察官 槍擊

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