屋崙市議員勵琪、拉瑪錢德蘭呼籲加大對底薪勞工的支持

社區組織代表呼籲加大對底薪勞工的支持。（記者張曼琳／攝影）

屋崙 市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas） 和印度裔市議員拉瑪錢德蘭（Janani Ramachandran）19日一早對底薪工人站點（Department of Workplace and Employment）進行實地考察，並在隨後舉行記者會呼籲為該市的底薪工人提供更多資金。

市議長勵琪19日下午1時記者會表示，她在當日考察中，了解到底薪工人和英語水平有限的工人面臨的困境，因此她也在此向市政廳申訴，希望這些困難不單是工人必須克服，「市政廳需要挺身而出，以便於讓我們能夠真正幫助工人做正確的事。」

她也強調像是Centro Legal 和東灣可持續經濟聯盟（EBASE）這樣的社區機構在其中的工作，她說：「只有透過這種信任和夥伴關係，我們才能確保接觸到可能受到剝削的工人，確保他們獲得應有的權利，另外則是雇主應承擔的責任。今天很自豪能在此與倡導者並肩作戰，不僅僅是今天，而是每一天，與我們的工作場所和就業標準部合作。」

向勞工提供法律援助的社區組織Centro Legal代表律師查韋斯（Veronica Chavez）也在場支持，在加州 勞工被剝削的案子的上訴時間通常需要花費4至5年的時間，因此她呼籲屋崙市，可以投資相關部門，儘早幫助並緩解加州勞工部 的擠壓案例。

當日早上8時15分開始，勵琪和拉瑪錢德蘭分別走訪了位於Fruitvale Avenue夾Foothill大道、 1419 34th ave 的Restore Oakland 以及位於市政廳內部的底薪工人站點。