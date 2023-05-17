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徵召侯友宜參選 海外部副主任鍾維君：扭轉乾坤

記者李榮╱灣區即時報導
國民黨徵召侯友宜參選，海外部副主任鍾維君認為，最強候選人贏面很大。（報系資料照片）
國民黨徵召侯友宜參選，海外部副主任鍾維君認為，最強候選人贏面很大。（報系資料照片）

中國國民黨主席朱立倫台北時間17日於中常會上，正式宣告2024總統大選徵召新北市長侯友宜參選，紛擾多時的徵召案終於落幕。國民黨海外部副主任鍾維君對此表示，國民黨在朱立倫主席一錘定音，推出了最強的候選人，將扭轉乾坤，也滅了外界謠傳朱立倫在運作自己參選的說法，「將個人的私心縮小、將國家的前途放大，秉持著這份心、放諸四海沒有行不通的事情」。

鍾維君說，在確認徵召侯友宜之前，各路人馬各擁其主、暗地裡角力、在媒體上放話。好在朱立倫寧能忍受冷嘲熱諷的謾罵，貫徹推出最強候選人的主張。

鍾維君認為，朱立倫在整個布局上表現非常出色。首先整合了有意參選的各方人士，再擴大與非綠力量的合作，爭取全國民眾的認同。此外，夏立言副主席與馬英九前總統出訪中國大陸，適時和緩緊張的兩岸危機。另一方面，國民黨增設駐美代表處，增進了美中台關係的發展空間，「做了這麼多，外面卻一傳朱立倫的拖延不公布名單，是為自己精算舖路？而今答案揭曉，謠言不攻自破。」

鍾維君指出，確定人選之後就是整合與團結，畢竟大家本就有不同的優勢。例如，郭台銘的國際觀及經營、韓國瑜的草根性與戰鬥力、張亞中的口才與論述，都是國民黨珍貴的資源。未來必須結合各方，共同下架執政黨、維護中華民國

鍾維君進一步說，侯友宜擔任過兩屆台灣人口最多縣市長，行政經驗豐富，目前的民調上也佔優勢。而且從許多質詢影片可看出，侯友宜無論在國際觀或是兩岸議題上，都是有問必答，且真誠有力。

「民進黨執政七年來弊端叢生，許多人民不願看到民進黨再度執政」，鍾維君提到，以台灣獨立務實者自稱的賴清德為了爭取中間選民支持，最近不得不改口稱台灣是主權獨立的國家，不須要再宣布台灣獨立，「這種見風轉舵的說詞，我想是騙不了經過多年民主洗禮的中華民國的選民。」

國民黨 侯友宜 中華民國

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