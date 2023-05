金山藥房警衛開槍擊斃竊賊「不起訴」 警公布命案影片

上個月底,舊金山一家Walgreens藥房的警衛開槍擊 斃一名竊賊,事件曝光後引發極大爭論。地檢長謝安宜(Brooke Jenkins)15日公布監視攝影 機錄下的事發經過,並表示不會起訴這名開槍的警衛。

這段影片是謝安宜決定不起訴Walgreens藥房警衛的一項關鍵證據。謝安宜在15日發出的報告中指出,這場暴力衝突始於布朗(Banko Brown)涉嫌入店行竊,她引述警衛安東尼(Michael Earl-Wayne Anthony)稱是出於自衛開槍的說法。謝安宜強調,她沒有被公眾輿論所左右。

謝安宜的報告提供了包括安東尼攔住布朗後發生的扭打、槍擊、布朗中彈後躺在Market Street上、旁觀者聚集的監視攝影機畫面、醫護人員對布朗進行急救的隨身攝影機畫面,以及安東尼接受調查人員偵訊的畫面。

安東尼接受偵訊時表示,布朗偷竊店內商品遭到他上前盤問,兩人因此發生爭執,扭打在地。從影片可以看到,兩人分開後,安東尼拔出手槍。安東尼告訴調查人員,布朗在他們扭打時威脅要拿刀刺他。但紀錄顯示,目擊者無法證實安東尼的說法。

布朗準備離去時面向安東尼,右腳向前做出要往安東尼的方向移動的動作,安東尼於是開槍,打中了布朗胸膛,布朗隨即向後倒下。

