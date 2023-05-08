屋崙3000教師罷工繼續 談判陷僵局

屋崙聯合學區的3000多名教師和其他工作人員的罷工8日繼續進行。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙 聯合學區 的3000多名教師和其他工作人員的罷工8日繼續進行，進入第三個工作日。教師工會屋崙教育 協會（OEA）8日當天發表聲明說，談判小組仍在與學區進行談判，並準備通宵達旦，將努力在晚上達成協議。

教師工會屋崙教育協會（OEA）的罷工訴求包括，提高教師工資、縮小班級規模、增加指導顧問、改善對殘疾學生的服務、為仍在從疫情中恢復的學生提供額外的心理健康幫助，以及支持歷史上的非裔社區學校。罷工造成學區3萬4000多個學生，沒有教師上課。工會還認為，學區未能就新合同進行真誠的談判。

目前，學區與工會談判陷入僵局的一個分歧點，是有關共同利益建議（Common good proposals），通常指與課程無關的項目，如環境正義、交通或學生遊民問題。在共同利益下，教師工會要求學區優先考慮無家可歸的學生。但學區認為，有關共同利益是更大的社會問題，需要與州、縣和市合作，且並非強制性的談判。

屋崙聯合學區的聲明說，學區的談判團隊繼續與教育協會的團隊進行談判，希望在達成協議方面取得進展，以結束罷工。學區的最新工資提案，就是對教師協會成員和教師的近7000萬的投資，因為他們是教育的最關鍵部分。包括：追溯性的10%加薪和5000元的一次性獎金，今年所有協會的教師都受惠。從明年開始，每位任課教師的薪酬至少增加13%，最多22%。取消現有工資表中的凍結區（frozen zones），該規定意味著教師長達8年不能加薪，「問題已經存在了幾十年，我們已提出了一個解決方案。」