「2次汽車攔截 104磅冰毒 」加州掃毒意外收穫

州總檢察長邦塔等表示，在縣內兩次單獨的交通執法攔截中，查獲40磅芬太尼和104磅甲基苯丙胺（即冰毒），價值420萬，並逮捕7名嫌疑人。 （取自州總檢察長官方推特）

州總檢察長邦塔（Rob Bonta）3日與中部的默塞德縣（Merced）地檢長西爾韋拉（Nicole Silveira）、加州 公路巡警（CHP）和默塞德縣警長辦公室一起宣布，在縣內兩次單獨的交通執法攔截中，查獲40磅芬太尼和104磅甲基苯丙胺（即冰毒），價值420萬，並逮捕7名嫌疑人。

本案的繳獲源自公路巡警的兩次單獨的交通執法攔截。4月25日，巡警中央部門的一名K-9警官在默塞德縣，對一輛汽車 進行執法攔截。在接觸過程中，警犬出動，對麻醉品的氣味發出積極的警報，並在車內發現了大約104磅的冰毒和25磅的芬太尼。默塞德地區幫派 和麻醉品執法隊（MAGNET）工作人員趕到現場調查。拘留了司機和車內的三名乘客。三人被指控持有用於銷售的甲基苯丙胺、在非毗連縣運輸甲基苯丙胺、持有用於銷售的芬太尼等罪名。

4月27日，巡警的一名K-9警官在默塞德縣對一輛汽車執法攔截，在後排乘客的地板上發現了15磅的芬太尼。當默塞德地區幫派和麻醉品執法隊的調查人員前往途中，司機步行逃入山腳下。經縣警、巡警等搜索，找到司機，並將其拘留。司機和兩名乘客被指控持有芬太尼用於銷售，以及在不相鄰的縣內運輸芬太尼。

邦塔表示，在全國範圍內，司法機構繼續解決阿片類藥物危機的影響，近年來看到芬太尼的使用和相關的死亡明顯增加。這場危機是一個多方面的公共衛生和安全問題。應對危機需要深思熟慮的戰略方針。「無論是通過正在進行的執法工作，查獲非法芬太尼，還是透過訴訟和調查，為加州帶來數十億資金，追究阿片類藥物行業的責任，州司法廳在保護加州家庭免受芬太尼的危害方面是全心全意的。」