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北加戴維斯大學城 連續三起持刀襲擊案 兩死

記者江碩涵╱灣區即時報導
20 歲的戴維斯加大的大學生Karim Abou Najmu因刺身亡。（翻攝自ABC10）
20 歲的戴維斯加大的大學生Karim Abou Najmu因刺身亡。（翻攝自ABC10）

北加戴維斯最近一周內發生三起持刀襲擊案，已造成兩人死亡。駐舊金山經濟文化辦事處呼籲僑胞，務必注意自身安全。戴維斯在沙加緬度附近，當地最著名的就是戴維斯加大，屬於大學城，也有不少台僑居住於此，也因此特別受到經文處關注。

根據戴維斯警方表示，4月27日上午11時30分，一名行人報警稱一名男子沒有反應，趕到現場的醫護人員發現這名男子身上有多處刀傷，已經死亡。宇洛縣驗屍官確認，這名男子是 50 歲的David Henry Breaux，並在聲明中稱他是「一位知名的社區成員，並且至少在過去十年間，常出現在市區和中央公園。」

第二起致命刺傷事件發生在4月29日晚上9時左右，距離David Henry Breaux屍體被發現的地點以西不到 2 哩的Sycamore Park內，一名 20 多歲男子因多處刀傷流血。醫護人員無法對他進行搶救，他被宣布當場死亡。

4月30日警方確認受害者是 20 歲的Karim Abou Najm，是戴維斯加大的大學生，現在四年級，他的父親也是戴維斯加大的教授。

第三起案件發生5月1日晚上11時46分警方接獲通報，一名住在第二街和 L 街附近帳篷內的女子遭刺數次，情況危急，戴維斯警方甚至於2日凌晨發布緊急避難令，要求人們在市內不要出門，不過目前也已經解除。

戴維斯警方表示，這三起夜間刺殺案件應該不是連續殺手行為，並安撫因為一連串事件而驚慌失措的民眾。

雖然中谷地區華裔民眾較少，不過戴維斯加大是知名學校，也是大學城，有不少華裔、台裔年輕人在戴維斯加大就讀。尤其第二起事件死亡者是一名大學生，引發不少人關注。駐舊金山經濟文化辦事處呼籲當地僑胞民眾，出門務必小心自身安全。

警方也呼籲民眾持續注意周圍環境，若一定要在夜間外出，請考慮結伴同行，如果發現可疑活動，請致電530-747-5400或發送電子郵件至[email protected]

北加戴維斯大學城發生連續三起持刀襲擊案，兩死。（翻攝自ABC10）
北加戴維斯大學城發生連續三起持刀襲擊案，兩死。（翻攝自ABC10）

舊金山 華裔 洛縣

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