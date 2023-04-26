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德軟體巨頭SAP落腳金山 看中強大人才庫 有望增500工作

德軟體巨頭SAP落腳金山 看中強大人才庫 有望增500工作

記者李怡／舊金山即時報導
SAP在Soma區市場南街的辦公樓。（記者李怡／攝影）
SAP在Soma區市場南街的辦公樓。（記者李怡／攝影）

舊金山市中心辦公樓空置率接近30%、眾多本地科技企業退租和轉租辦公室的當下，來自德國的企業軟體巨頭SAP，最近在市場南街租了一個3萬平方呎辦公室，可新增500位員工就業；這是2023年迄今為止舊金山最大的一筆辦公室租賃交易。舊金山市長布里德25日說：「將新企業和員工帶到舊金山，是促進市區經濟復甦的關鍵部分。」

SAP美國總經理奧倫（Yaad Oren）表示，將新增的辦公室設在舊金山，是看中這裡靠近世界一流大學史丹福大學與柏克萊加大，以及擁有世界上最大的科技工程人才庫，這一獨特的科技生態系統是不可替代的。

奧倫表示，SAP今年1月曾宣布大規模裁員約3000名員工，但同時計畫在具增長潛力領域再招聘約1000名員工，包括在人工智能領域；「人工智能是SAP的戰略支柱之一，也是我們的增長引擎之一」。

目前SAP公司正與位於舊金山的聊天機器人ChatGPT創建者OpenAI合作；SAP將ChatGPT嵌入現有技術服務中，並開發50多個人工智能應用項目。截至去年，SAP在灣區擁有11萬餘名員工。此公司還在聖拉蒙（San Ramon）和巴洛阿圖（Palo Alto）設主要辦事處。該公司公布第一季度收入為80億元，比去年同期增長10%。

由政商人士組成、專注灣區經濟分析的「灣區委員會」表示，SAP的辦公室擴張，象徵舊金山作為科技中心的持續吸引力，可能有助於城市從受創的經濟中恢復過來。

舊金山目前的租賃市場，租金是全國唯一相較於疫前還在下跌的城市，約比疫前下跌1.3%，因為舊金山辦公樓空置率高達27%。數據顯示，舊金山多數公司的出勤率為45%，員工每周到辦公室一至三天，四分之一的人不到辦公室工作；且工資的增長速度快於通貨膨脹率，員工住房成本在下降。

專家們透過一組數據分析指出，舊金山經濟復甦不強勁的原因是人口減少、需求減少，致使租金隨之下降，房屋交易量減少。如想帶動經濟復甦，市府與商業各部門就必須將人口帶回舊金山，作為刺激點。

灣區委員會經濟研究所公布，在今年1月的調查中，38%的商業主表示，不再整合減少市中心的辦公空間。另有31%的業主表示，未來幾年內會縮減在舊金山的辦公室。研究報告預測，未來幾年舊金山每年將會減少2億元的財產稅收入。

舊金山灣區委員會經濟研究所舉行舊金山疫情之後經濟復甦會議。（記者李怡／攝影）
舊金山灣區委員會經濟研究所舉行舊金山疫情之後經濟復甦會議。（記者李怡／攝影）

舊金山 灣區 人工智能

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