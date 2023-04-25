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聖他克拉拉縣聯手VTA推廣988防自殺熱線

記者葛歆睿 / 聖荷西即時報導
聖縣和VTA合作，通過公共汽車、輕軌列車車身、車內、和全縣車站廣告牌，推廣24小時988心理健康和自殺預防服務熱線。（記者葛歆睿╱攝影）
聖縣和VTA合作，通過公共汽車、輕軌列車車身、車內、和全縣車站廣告牌，推廣24小時988心理健康和自殺預防服務熱線。（記者葛歆睿╱攝影）

聖他克拉拉縣行為健康服務部 （Behavioral Health Services Department，BHSD）與聖他克拉拉谷交通管理局（VTA）合作，通過在公交汽車、輕軌列車車身、車內、和全縣車站投放多種語言廣告，推廣24小時988心理健康和自殺預防服務熱線，以及針對非本地號碼的800-704-0900電話。

聖縣議會主席埃倫貝格（Susan Ellenberg）表示，988熱線讓正在經歷精神健康危機的人更容易獲得所需要的關鍵救助。聖縣配備了流動危機處理小組，以便在必要時在現場做出響應，確保居民在傳統緊急服務不適用的情況下獲得正確的幫助。

VTA首席系統安全官格林（Aston Green）表示，VTA很榮幸與聖縣行為健康服務部合作。他相信公共交通可以在宣傳988熱線方面發揮關鍵作用，「充當流動廣告牌」，廣泛向社區傳達「危機中的人們是有希望、可以獲得幫助」這一訊息。

聖縣第三區議員李洲曉（Otto Lee）指出，心理健康問題普遍存在於社會各階層，不分年齡、種族、地區和社會經濟地位，因此要通過各種方式向各個社區宣傳988熱線。

埃倫貝格表示，988熱線讓正在經歷精神健康危機的人更容易獲得所需要的關鍵。（記者...
埃倫貝格表示，988熱線讓正在經歷精神健康危機的人更容易獲得所需要的關鍵。（記者葛歆睿 ╱攝影）
李洲曉指出，心理健康問題普遍存在於社會各階層，不分年齡、種族、地區和社會經濟地位...
李洲曉指出，心理健康問題普遍存在於社會各階層，不分年齡、種族、地區和社會經濟地位，因此要通過各種方式向各個社區宣傳988熱線。（記者葛歆睿╱攝影）

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