我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

藝術家朱銘住處自縊 妻發現時已來不及

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

隨著舊金山天氣回暖，更多遊客回歸

記者李怡 / 舊金山即時報導
海濱公園娛樂休閒的市民和遊客。（記者李怡╱攝影）
海濱公園娛樂休閒的市民和遊客。（記者李怡╱攝影）

自年初以來，整個舊金山灣區每逢周末幾乎是陰雨連綿，很多家庭還遭受了風暴天氣影響，家裡斷電斷網、後院被毀壞的恐怖遭遇。在本周末舊金山市區內迎來了60度以上陽光明媚的好天氣，預計未來一周都將維持在60到70度之間的理想溫度。據國家氣象局數據，南灣數個城市預計在未來一周還將迎來80多度的高溫天氣。

舊金山本周末好天氣，吸引眾多市民到市中心街心公園或是海濱公園賞花遛狗、划船和逛藝術展，盡情享受舊金山這座多元城市帶給大家的豐富文化和社區體驗，更多的遊客和青少年學生到訪舊金山。

這周溫暖的陽光正巧遇到孩子們的春假周，舊金山包括很多海濱公園、城市廣場和景點都可以看到眾多遊客回歸。還有成群的青少年旅遊團體，在離開景點時，幾乎每人手裡都拎著一個紀念品購物袋，為舊金山小商業的復甦貢獻力量。

舊金山華埠在本周沒有任何娛樂和社區活動的前提下，也迎來了遊客的一個小高峰，不過多數為美國國內或是歐洲的遊客，亞洲或中國的遊客依然稀少。

諸如九曲花街、魚人碼頭這些經典熱門經典，在本周末也都出現了人潮，和大排長龍拍照打卡的景象。隨著天氣的回暖，更多市區內的娛樂活動也相繼回歸，如位於Marina Bay每周五晚上的海濱夜市，從晚5點到10點吸引了大批熱愛美食和年輕人前往。據記者觀察，隨著氣溫回升，舊金山各個社區都在逐漸恢復往日的活力。

舊金山中心街廣場的遊客。（記者李怡╱攝影）
舊金山中心街廣場的遊客。（記者李怡╱攝影）

舊金山 華埠 灣區

上一則

影星吳彥祖現身武術啟蒙中華文武學院 「改變我一生」

延伸閱讀

MLB／偶像就在你身後 球迷穿萊特球衣 轉身驚見本人

MLB／偶像就在你身後 球迷穿萊特球衣 轉身驚見本人
金山中華總商會春宴 慶農曆新年「花車巡遊」成功

金山中華總商會春宴 慶農曆新年「花車巡遊」成功
打擊芬太尼販運 加州、金山4機構聯手滅毒

打擊芬太尼販運 加州、金山4機構聯手滅毒
金山華埠僑領白蘭紀錄片 全球首映

金山華埠僑領白蘭紀錄片 全球首映
金山華埠僑領白蘭生平紀錄片 全球首映

金山華埠僑領白蘭生平紀錄片 全球首映

熱門新聞

灣區法律援助中心的代表柯埃，分享印度女大學生被騙1萬8000元的經歷。（記者劉先進 ／攝影）

「不給1萬8000元 將被驅逐」北加女學生 生活費被騙空

2023-04-16 18:38
4月17日晚巴洛阿圖Churchill Avenue鐵道路口發生Caltrain撞人事故，被撞者當場死亡，後經確認死者是史丹福大學物理博士生聖米格爾。（截取自谷歌地圖）

Caltrain火車撞人 史丹福大學博士生不幸身亡

2023-04-18 18:08
專家指出，新冠新變異株XBB.1.16可造成患者出現結膜炎。（Getty Images）

新冠又現變異株 XBB.1.16病例數升 恐導致兒童結膜炎

2023-04-18 13:45
Cash App創辦人鮑勃．李。（美聯社）

金山鮑勃．李命案 檢：兇嫌有預謀 載到隱密地以菜刀刺殺

2023-04-17 01:25
Meta裁員動作一波未平一波又起，繼去年11月和今年3月連續裁員逾兩萬人後，19日又大刀開鍘技術人員，圖為Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）。（本報資料照片）

Meta本月19日再裁員 這波主裁工程技術人員

2023-04-19 20:13
太浩湖地區經歷70年多來最可怕的冬季，許多房屋的屋頂被厚重的積雪壓到扭曲變形。（電視新聞截圖）

太浩湖70年來最慘冬季 巨量降雪讓房屋爆炸、倒塌

2023-04-22 23:20

超人氣

更多 >
遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友

遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友
女大生搭公車被捅7刀 嫌：這樣就少了一個毀滅我們國家的中國人

女大生搭公車被捅7刀 嫌：這樣就少了一個毀滅我們國家的中國人
疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲

疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲
眾院台海衝突兵推 中國若攻台 傷亡驚人 日本、關島將遭襲

眾院台海衝突兵推 中國若攻台 傷亡驚人 日本、關島將遭襲
60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老

60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老