隨著舊金山天氣回暖，更多遊客回歸

海濱公園娛樂休閒的市民和遊客。（記者李怡╱攝影）

自年初以來，整個舊金山灣區 每逢周末幾乎是陰雨連綿，很多家庭還遭受了風暴天氣影響，家裡斷電斷網、後院被毀壞的恐怖遭遇。在本周末舊金山市區內迎來了60度以上陽光明媚的好天氣，預計未來一周都將維持在60到70度之間的理想溫度。據國家氣象局數據，南灣數個城市預計在未來一周還將迎來80多度的高溫天氣。

舊金山本周末好天氣，吸引眾多市民到市中心街心公園或是海濱公園賞花遛狗、划船和逛藝術展，盡情享受舊金山這座多元城市帶給大家的豐富文化和社區體驗，更多的遊客和青少年學生到訪舊金山。

這周溫暖的陽光正巧遇到孩子們的春假周，舊金山包括很多海濱公園、城市廣場和景點都可以看到眾多遊客回歸。還有成群的青少年旅遊團體，在離開景點時，幾乎每人手裡都拎著一個紀念品購物袋，為舊金山小商業的復甦貢獻力量。

舊金山華埠 在本周沒有任何娛樂和社區活動的前提下，也迎來了遊客的一個小高峰，不過多數為美國國內或是歐洲的遊客，亞洲或中國的遊客依然稀少。