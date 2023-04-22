我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用AI生成舒馬克專訪 德雜誌總編輯被解雇

美國呼應尹錫悅 稱與盟友合作維持台海和平穩定

金山華埠僑領白蘭生平紀錄片 全球首映

記者張曼琳／舊金山即時報導
「團結-白蘭的故事」紀錄片。（本報資料圖）
「團結-白蘭的故事」紀錄片。（本報資料圖）

講述已故舊金山華埠僑領白蘭（Rose Pak）生平的紀錄片「團結-白蘭的故事（Rally-The Rose Pak Story）」，21日晚間於舊金山國際電影節全球首映。

該片全長101分鐘，歷時六年完成，透過採訪白蘭生前的友人同事，記錄她的政治理念和對社區的貢獻。紀錄片導演陳澄律（Rooth Tang）、舊金山前市長布朗（Willie Brown）、市府律師邱信福、舊金山估值官郭華健、社區領袖方小龍牧師、白蘭基金會副主席呂羅婉雯、華協中心行政主任楊重賢等官員和代表均出席首映會。

白蘭1947年生於湖南，在澳門和香港長大，1960年代赴美求學。 1970年後活躍於舊金山華埠和政界社區，曾經為舊金山紀事報的首位亞裔女性記者，負責華埠區域。隨後她擔任中華總商會的顧問與主流政界關係密切，影響力頗大的同時也受到不少爭議。她被稱為是華埠的「地下市長」，推動了舊金山首位華裔市長李孟賢的上任。她於2016年9月18日在華埠Jackson街公寓逝世，享年68歲。

紀錄片由白蘭社區基金、亞裔美國媒體中心（Center for Asian American Media）和當地慈善家贊助。

舊金山國際電影節網站介紹也寫著：「導演陳澄律透過影片展現了堅強的女性形象，這位女性孜孜不倦地將華人面臨的問題，帶到討論的最前線。」

本片將於23日中午12時在柏克萊美術館和太平洋電影資料館（Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive，簡稱BAMPFA）將再度放映。

已故的舊金山華埠僑領白蘭。（電影預告／截圖）
已故的舊金山華埠僑領白蘭。（電影預告／截圖）
「團結-白蘭的故事」於舊金山國際電影節全球首映。（讀者／供圖）
「團結-白蘭的故事」於舊金山國際電影節全球首映。（讀者／供圖）
社區領袖方小龍牧師（左一）、華協中心行政主任楊重賢（右二）、白蘭基金會副主席呂羅...
社區領袖方小龍牧師（左一）、華協中心行政主任楊重賢（右二）、白蘭基金會副主席呂羅婉雯（中）出席首映會。（記者張曼琳／攝影）

舊金山 華埠 電影

上一則

舊金山中華總商會春宴 慶祝新年花車巡遊成功

下一則

聖荷西慶祝地球日 全市舉行40場清理垃圾活動

延伸閱讀

舊金山中華總商會春宴 慶祝新年花車巡遊成功

舊金山中華總商會春宴 慶祝新年花車巡遊成功
金山維安 市長布里德：加派25名警局社區大使

金山維安 市長布里德：加派25名警局社區大使
屋崙華埠又傳持槍搶劫？東灣僑領：假的，舊視頻社媒瘋傳

屋崙華埠又傳持槍搶劫？東灣僑領：假的，舊視頻社媒瘋傳
東西方音樂人聯袂為美國華裔歷史發聲　林俊傑與安德森·帕克為以華美銀行為核心紀錄片獻唱

東西方音樂人聯袂為美國華裔歷史發聲　林俊傑與安德森·帕克為以華美銀行為核心紀錄片獻唱
市府批准拆拘留所 華埠摩天監獄恐難擋

市府批准拆拘留所 華埠摩天監獄恐難擋

熱門新聞

灣區法律援助中心的代表柯埃，分享印度女大學生被騙1萬8000元的經歷。（記者劉先進 ／攝影）

「不給1萬8000元 將被驅逐」北加女學生 生活費被騙空

2023-04-16 18:38
4月17日晚巴洛阿圖Churchill Avenue鐵道路口發生Caltrain撞人事故，被撞者當場死亡，後經確認死者是史丹福大學物理博士生聖米格爾。（截取自谷歌地圖）

Caltrain火車撞人 史丹福大學博士生不幸身亡

2023-04-18 18:08
專家指出，新冠新變異株XBB.1.16可造成患者出現結膜炎。（Getty Images）

新冠又現變異株 XBB.1.16病例數升 恐導致兒童結膜炎

2023-04-18 13:45
嫌犯莫梅尼（左）與被刺殺者鮑勃·李（右）均為科技業企業家。（記者李怡／翻攝）

嫌犯殺鮑勃·李 疑為妹妹起衝突 莫梅尼律師：謀殺證據不足

2023-04-15 02:20
Cash App創辦人鮑勃．李。（美聯社）

金山鮑勃．李命案 檢：兇嫌有預謀 載到隱密地以菜刀刺殺

2023-04-17 01:25
Meta裁員動作一波未平一波又起，繼去年11月和今年3月連續裁員逾兩萬人後，19日又大刀開鍘技術人員，圖為Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）。（本報資料照片）

Meta本月19日再裁員 這波主裁工程技術人員

2023-04-19 20:13

超人氣

更多 >
毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎
郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁

郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁
iPhone解鎖密碼外流救不回 竊賊靠1招永遠鎖死Apple ID

iPhone解鎖密碼外流救不回 竊賊靠1招永遠鎖死Apple ID
「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴
瘋狂追韓星 500少女露宿街頭 滿是帳篷、睡袋、折疊椅

瘋狂追韓星 500少女露宿街頭 滿是帳篷、睡袋、折疊椅