金山華埠僑領白蘭生平紀錄片 全球首映

「團結-白蘭的故事」紀錄片。（本報資料圖）

講述已故舊金山華埠 僑領白蘭（Rose Pak）生平的紀錄片「團結-白蘭的故事（Rally-The Rose Pak Story）」，21日晚間於舊金山國際電影 節全球首映。

該片全長101分鐘，歷時六年完成，透過採訪白蘭生前的友人同事，記錄她的政治理念和對社區的貢獻。紀錄片導演陳澄律（Rooth Tang）、舊金山前市長布朗（Willie Brown）、市府律師邱信福、舊金山估值官郭華健、社區領袖方小龍牧師、白蘭基金會副主席呂羅婉雯、華協中心行政主任楊重賢等官員和代表均出席首映會。

白蘭1947年生於湖南，在澳門和香港長大，1960年代赴美求學。 1970年後活躍於舊金山華埠和政界社區，曾經為舊金山紀事報的首位亞裔女性記者，負責華埠區域。隨後她擔任中華總商會的顧問與主流政界關係密切，影響力頗大的同時也受到不少爭議。她被稱為是華埠的「地下市長」，推動了舊金山首位華裔市長李孟賢的上任。她於2016年9月18日在華埠Jackson街公寓逝世，享年68歲。

紀錄片由白蘭社區基金、亞裔美國媒體中心（Center for Asian American Media）和當地慈善家贊助。

舊金山國際電影節網站介紹也寫著：「導演陳澄律透過影片展現了堅強的女性形象，這位女性孜孜不倦地將華人面臨的問題，帶到討論的最前線。」