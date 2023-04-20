我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉業績差 拖累那指收低

抖音Benadryl挑戰致命 俄州少年吞藥體驗幻覺死亡

北加華裔生高中生打進世界青年羽球公開賽

記者李榮╱佛利蒙即時報導
鄭正偉（左）打進世界青年羽球公開賽。（鄭正偉提供）
鄭正偉（左）打進世界青年羽球公開賽。（鄭正偉提供）

佛利蒙米慎高中（Mission San Jose High）11年級華裔學生鄭正偉（Adam Tay），今年還未滿17歲，但已經確認獲得世界青年羽毛球公開賽（BWF World Junior Championships 2023）的資格，將代表美國與全世界的青少年羽球菁英較勁。目前比賽時間還未最終定案，但地點已公布將會在華盛頓州的斯波坎（Spokane）。

鄭正偉原本就是華裔社區的知名羽毛球小將。2018年時，他到波士頓參加全美羽球賽，榮獲混雙冠軍、單打第二名的優異成績。同年他也被順利被選入2018年美國羽毛球青少年隊，代表美國隊參加在巴西舉辦的2018年泛美青少年羽毛球錦標賽。在學校算是風雲人物的他，亦是米慎高中羽球隊的隊長。

「太開心了，從五年前拿到巴西泛美比賽男單打冠軍寶後，這次終於成功進入世青賽！」鄭正偉表示，打進2023年度的世界青年羽毛球公開賽一直是目標之一。雖然已在準備申請大學，有許多AP課程、時間非常的緊，但他還是保持每周練習羽球至少十個小時以上，「家人和好朋友的支持鼓勵是讓我堅持下去最大的力量，才能去實現夢想、享受成就。平常功課與其他活動很多，在時間管理的分配上，要感謝全程參與的媽媽，因為母親的幫忙是我能做到的關鍵。」

鄭正偉的父親、在美超微（Supermicro）工作的Ivan Tay20日表示，兒子受哥哥Howard Tay的薰陶，從小就很喜歡打羽球。高中時也是佛利蒙米慎高中羽球隊的哥哥，在羽球上也很有成績之外，課業與事業也都在軌道上。不久前已經從亞歷桑納州立大學主修電腦工程畢業，現在於科技公司上班。

還在念高中的鄭正偉則是從七歲開始接觸羽毛球。Ivan說，過去灣區羽毛球館不多，最早得到聯合市打羽球。後來佛利蒙、密爾比達、中半島都陸續有了羽球館，鄭正偉與哥哥便開始在住家附近的CBA羽球館練球學習。非常感謝球館的支持與指導，以及CBA世界級的教練和設備，才能有現在的成績。而他也希望鄭正偉的經歷，能幫助美國更多有羽毛球和運動夢想的小孩追求世界級的舞台。

Ivan表示，投入運動必須要一直加強比賽經驗與國際排名，因此得要常帶著兒子到處比賽，美國的波士頓、奧蘭多、西雅圖、洛杉磯，以及南美巴西等地都有參賽的足跡。感謝太太Emily Lin的支持，雖然花了大筆的時間與金錢，但能栽培孩子的志向，並獲得好的成果就是最重要的事。

鄭正偉說，希望這次在世界青年羽毛球公開賽能拿下好成績，一定會全力以赴，賽前會加緊練習保持最佳狀態。

事實上，鄭正偉儲了今年進入世青之外，也入選了泛美2023代表隊成員，將代表美國去秘魯參加比賽。

鄭正偉從七歲起練羽球，是灣區知名羽球小將。（鄭正偉提供）
鄭正偉從七歲起練羽球，是灣區知名羽球小將。（鄭正偉提供）

羽球 巴西 華裔

上一則

全美空氣質量報告 灣區全美第六差

下一則

社媒盛傳屋崙華埠又有持槍搶劫？東灣僑領：假的！

延伸閱讀

巴西總統魯拉將參加國際論壇 嘗試緩解與美關係

巴西總統魯拉將參加國際論壇 嘗試緩解與美關係
巴西總統與中國討論斡旋俄烏戰爭 稱歐美助長戰事

巴西總統與中國討論斡旋俄烏戰爭 稱歐美助長戰事
會晤魯拉 習近平促巴西「站正確一邊」

會晤魯拉 習近平促巴西「站正確一邊」
與巴西總統魯拉會談 習近平：堅定支持發展中國家加強團結協作

與巴西總統魯拉會談 習近平：堅定支持發展中國家加強團結協作
金磚國家銀行上路 巴西總統批世銀、IMF扼殺新興經濟體

金磚國家銀行上路 巴西總統批世銀、IMF扼殺新興經濟體

熱門新聞

舊金山科技高管鮑勃·李被謀殺。（取自鮑勃·李的推特）

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

2023-04-13 13:55
灣區法律援助中心的代表柯埃，分享印度女大學生被騙1萬8000元的經歷。（記者劉先進 ／攝影）

「不給1萬8000元 將被驅逐」北加女學生 生活費被騙空

2023-04-16 18:38
紐約時報表示，受到大規模裁員、主管缺席和工作壓力的影響，Meta的員工士氣大受打擊。（Getty Images）

紐時：Meta大幅裁員 裁掉了士氣

2023-04-13 12:12
嫌犯莫梅尼（左）與被刺殺者鮑勃·李（右）均為科技業企業家。（記者李怡／翻攝）

嫌犯殺鮑勃·李 疑為妹妹起衝突 莫梅尼律師：謀殺證據不足

2023-04-15 02:20
舊金山科技高管鮑勃·李被謀殺。（取自鮑勃·李的推特）

科技高管Bob Lee遭刺殺 38歲嫌落網 兩人相識 案發時在街區爭吵

2023-04-14 02:12
在TikTok帳戶@aokayblends96發布的視頻中，一名司機和同伴向Chick-fil-A得來速（Drive thru）員工提出給她4萬5000元現金，讓她辭去工作，但被拒絕（TikTok / @aokayblends96視頻截圖）

辭職就能得4萬5000元 卻被快餐店員工拒絕

2023-04-12 18:59

超人氣

更多 >
藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州

藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州
SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來

SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來
揚言要殺了所有來這裡的人 遭洛警射殺 視頻全錄

揚言要殺了所有來這裡的人 遭洛警射殺 視頻全錄
德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷

德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷
SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸

SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸