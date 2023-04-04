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北加突發規模4.5地震 罕見震動矽谷

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北加突發規模4.5地震 矽谷震撼

記者江碩涵／灣區即時報導
矽谷地震規模4.5，震央在Hollister。（翻攝自谷歌）
矽谷地震規模4.5，震央在Hollister。（翻攝自谷歌）

根據美國地質調查局數據報告，4月4日下午3時23分，北加發生規模4.5的地震，震央在Hollister東南邊，矽谷有明顯的感覺，不少人都嚇一跳，因為很少在矽谷能有這麼明顯感受的地震。

工程師馬兆先表示，因為地震很短但很明顯，尤其公司位於七樓，可以感受到桌椅天花板都在晃動，但開會中所有人都停下來，連老美同事都顯現緊張的樣子，辦公區的所有工程師也都站起來準備逃命，幸好搖晃的時間很短暫，大家也就紛紛回到位置上了。家庭主婦王玉蘭說，當時她正在做家事，本來以為頭暈，沒想到是地震，地震大到連家裡的狗都汪汪叫。

根據美國地質調查局的數據，這波地震最初被報告為規模4.6，後來一度升級到規模4.7，然後又降到規模4.5，震央在中谷地區Hollister的東南邊。Hollister一帶多以務農、牧場為主，目前為止沒有立即的損壞報告。

根據報導，過去的十天裡，加州發生了4次3.0級以上的地震。根據最近三年的數據樣本，加州和內華達州每年平均發生234次，規模在3.0到4.0之間的地震。

更多地震相關訊息，稍晚更新。

矽谷地震規模4.5，震央在Hollister。（翻攝自MyShake）
矽谷地震規模4.5，震央在Hollister。（翻攝自MyShake）

地震 加州 矽谷

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