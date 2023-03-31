聖荷西今年第四起行人死亡 華裔與寵物狗皆死亡

事發地Blossom Hill Road路旁的一刻樹下擺放著親友和附近居民送來的鮮花，悼念曹麗敏。（記者葛歆睿 / 攝影）

聖荷西 上周日發生一起車禍 ，司機撞到行人後肇事逃逸，被撞的華裔女子和寵物狗當場死亡，她的女兒也受傷住院。次日警方宣布嫌疑人被捕。這是聖荷西今年三個多月來第六起交通死亡事故，也是今年第四起行人死亡事故。

據警方透露，死者45歲的洛斯蓋圖居民曹麗敏（音譯：Limin Cao），事發當日晚6時50分左右，她和女兒帶著寵物狗，在Blossom Hill Road和Leigh Avenue的丁字路口，使用人行道過馬路，被一輛向西行駛的2000年綠色或藍色本田 四門轎車撞到。

曹麗敏當場被宣布死亡，她的女兒受傷被送往醫院，沒有生命危險。寵物狗也隨女主人而去。

事發第二天，警方宣布逮捕了駕車肇事逃逸的嫌疑人、27歲的聖他克拉拉居民索洛里奧 （Silvia Solorio）。她面臨車輛過失殺人重罪和肇事逃逸重罪的指控，目前被關押在聖他克拉拉縣主監獄。

聖荷西第9區市議員弗利（Pam Foley）周四向曹麗敏的家人表示哀悼，並感謝聖荷西警方「迅速查明並逮捕嫌疑人」。

事發地點正處聖荷西和洛斯蓋圖交界，弗利表示，她的辦公室正在與聖荷西市以及洛斯蓋圖合作，評估Blossom Hill Road路段的安全改善情況。

弗利表示，所有交通事故死亡都是悲劇，而且是可以預防的。這起事件可怕地提醒人們，街道對行人安全很重要，也是提醒司機要安全和負責任駕駛的又一次警鐘。

Blossom Hill Road是一條幾乎與85號公路平行的社區主幹道，在主要路口都設有交通信號燈。但記者事後走訪發時並沒有見到太多行人。一棵樹下擺放著親友和附近居民送來的鮮花，悼念曹麗敏。

曹麗敏的兒子Joshua創建GoFundME頁面，為葬禮費用和曹麗敏父母來美旅費籌款，截至周五下午已經籌得近8萬5000元。

Joshua在籌款說明中寫著，「一瞬間，我和妹妹失去了媽媽，爸爸失去了一生摯愛，我們的生活永遠改變了。」