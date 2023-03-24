專家預測 2023年舊金山灣區房市怎麼走

灣區一處公寓住房。（記者張曼琳/攝影）

硅谷銀行的破產和科技公司裁員的持續，令舊金山灣區 房屋銷售量創下近十多年來的低點。多位灣區房地產仲介認為，接下來3個月通常為房屋市場旺季會略微回暖，但不會「旺」過去年同期。

根據房地產公司 Zillow 的最新報告顯示，自去年7月以來，隨著市場下跌，灣區失去了四個「百萬美元城市（Million-dollar cities）」其中包括康曲柯士達縣（Contra Costa County）的克萊頓市（Clayton）其房價在過去一年中下跌了2.4%，同樣位於該縣的普萊森特 (Pleasant Hill) 的房價下跌了 2.6%，位於聖馬刁縣（San Mateo County）東巴洛阿圖（Palo Alto）的房價在過去一年下跌超過 9%。另外，麥林縣（Marin County）的Woodacre價值幾乎沒有變化，僅下降了 0.3%，但這仍然令該縣的房屋價值略低於100萬元。

Zillow報告還指出，自去年7月以來，美國房屋市場失去了5800萬元，為全國房地產市場再平衡的結果。在過去六個月貸款利率 飆升後，住房供需的驟降，購房者退出市場，均導致房屋價值下跌。

在灣區從事房屋仲介超過20年的王安娜，在接受本報採訪時表示，短期內房屋市場與目前的情況不會有太大變化，未來幾個月為房屋市場旺季，與前幾個月相比略有「回暖」但不會超出去年同期。雖然上述幾個城市的房價在過去一年中下跌，王安娜認為，像是舊金山或其他學區房會較為堅挺，價格變換不會太大，但像是過去幾年，買家之間「瘋狂競價」的場景可能不會再出現。

王安娜還表示，影響房屋市場的因素非常多，包括利率、就業市場、股市等不確定因素。她預測，房屋貸款利率在未來三個月維持不變或者略漲的可能性較大。她還認為，長時間的利率上漲會給買家帶來心理負擔，很多人不願意背負高利率的貸款，同時她認為等四月的報稅季結束後，買家數量自然會多一點。

近期，有媒體報導硅谷銀行破產令不少投資 人對銀行失去信心，繼而將資金投入房地產投資或許會帶旺房屋市場。但王安娜認為硅谷銀行破產對投資人信心帶來陰影為短期，不會高於科技公司大批裁員的影響。她也認為，就算很多投資人真的有意投資地產，為市場帶來的效益在短期內不可見。

另一位灣區華裔房屋仲介連超逸和王安娜持相似觀點，她也認為未來幾個月，灣區房屋市場不會有太大變化。陳女士還表示，在疫情後不久的大幅降息時，很多的屋主去重新貸款獲得極低的利率，而現在貸款利率最高可達8%甚至9%，因此很多屋主並不打算賣房或換房，導致房源變少。

現在舊金山市區工作的李先生表示，因為無法負擔舊金山昂貴的房價，如果要買房他會選擇麥林縣或索薩利托。（記者張曼琳/攝影）

連超逸也指出，科技業的裁員也讓年輕人不看好職業前景，會擔憂如果突然被裁將無法負擔高昂的房貸。另外，她也認為裁員帶來的影響高過硅谷銀行破產的影響。連超逸還認為，硅谷銀行的投資者大多科技業人士，現在該行業普遍都需要資金維持經營，將投資目光放在房地產市場的可能性不大。