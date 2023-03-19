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北加奧克蘭華埠 華婦金項鍊8秒被搶

記者劉先進／屋崙即時報導
北加屋崙華埠18日下午2時許，連續發生兩起搶劫金鏈案件。有華人在人行道等待，劫匪開車停下，2個非裔大漢跑下車，強行搶走金項鏈逃之夭夭，整個過程僅僅8秒。（受訪者供圖）
北加屋崙華埠18日下午2時許，連續發生兩起搶劫金鏈案件。有華人在人行道等待，劫匪開車停下，2個非裔大漢跑下車，強行搶走金項鏈逃之夭夭，整個過程僅僅8秒。（受訪者供圖）

北加屋崙（也譯奧克蘭）華埠18日下午2時許，連續發生兩起搶劫金鏈案件。其中一起發生在華埠Franklin一家餐廳門口，有華人在人行道等待，劫匪開車停下，2個非裔大漢跑下車，強行搶走華婦的金項鍊逃之夭夭，整個過程僅僅8秒。受害者頸部輕微紅腫，並無大礙。

屋崙華埠近期治安起伏。台山同鄉會華埠社安隊負責人馬作林表示，18日下午2時許，社安隊正常下班，只留下隊員駐守在一些路口的移動崗哨，剛好目擊搶劫。在Franklin街700街區，有40多歲的華人女子，帶著兩個小朋友在路邊站著。一輛車靠近，車上有4個人，下來2個非裔大漢，強行扯掉華婦脖子上的金項鍊，跳上車逃跑，整個過程僅僅8秒鐘。因為身邊有小孩，華婦都沒有反應過來，所幸沒受大傷，只是因拉扯導致脖子輕微有些紅腫。有目擊者報警，警方過來，但沒有找到受害者。社安隊隊員又幫忙找到被搶華婦，讓警方做了筆錄。

馬作林表示，社安隊18日還碰到華裔老人外出購物，車門大開的情況，不得不安排兩個隊員看守近一個小時，等到車主回歸。他也提醒市民外出小心，別帶貴重財物，盡量財不外露，別給不法分子可乘之機。社安隊也在19日、20日增加人手巡邏。

華埠藍天使義工巡邏隊隊長鄺偉表示，當天並非只有一起搶劫。劫匪非常囂張，還在華埠另一地搶劫華人金鏈得手。此後，劫匪還先後去了兩家金鋪，其中一家老闆發現不對頭，讓劫匪離開。另一家金鋪雖然被劫匪光顧，但有所準備，對方空手而歸。已有警員拿到附近商家的監控，正在對比搜尋中。

據他了解，劫匪疑似和東屋崙搶劫的人乘坐同一輛賓士車，懷疑是同一伙人，不排除再來華埠作案的可能，請市民留意。藍天使在利用便衣巡邏。也提醒市民，雖然華埠有罪案發生，但依然有警員巡邏，義工幫忙，以維護華埠治安。

圖為劫匪搶劫得手的瞬間。（受訪者供圖）
圖為劫匪搶劫得手的瞬間。（受訪者供圖）
圖為劫匪搶劫得手的瞬間。（受訪者供圖）
圖為劫匪搶劫得手的瞬間。（受訪者供圖）

華埠 華人 屋崙

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