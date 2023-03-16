僑教中心辦教師交流會 「主流教師不再單打獨鬥」

僑教中心舉辦教師交流會，主流教師與台灣華語文學習中心分享經驗。（僑教中心提供）

金山灣區 僑教中心為加強與主流台裔教師連繫、促進與台灣華語文學習中心交流、鏈結台灣資源支持主流教師教學、培植台灣華語文學習中心發展，於中心辦理2023年「金山灣區華文主流教師與台灣華語文學習中心分享交流會」，邀請金山灣區於主流任教中小學台裔老師以及六所台灣華語文學習中心負責人及代表等50人出席。

當日交流會由金山灣區僑教中心主任莊雅淑主持，她感謝主流教師不遺餘力於各主流公私立學校推廣華語文教學。莊雅淑指出，台美教育 倡議（US-Taiwan Education Initiative）為海外華語文推動帶來轉變，除了傳統僑校體系外，因應台美教育倡議建立全球教育夥伴關係，僑務委員會針對主流社區，推動台灣華語文學習中心計畫。北加州有6所台灣華語文學習中心，成為社區學習華語文的重要場域，日前美國務院亞太副助卿達爾森（Camille P. Dawson）訪台在成果說明會上宣布將台灣華語教學拓展至各州K-12國民教育，這正是主流任教中小學老師推展華語文的契機。僑委會也積極鏈結台灣優勢，全力給予主流老師支持。

莊雅淑以「海外華語文學習深耕計畫：引領華語文學習」為主題，宣導僑委會提供主流教師及台灣華語文學習中心之各項僑教政策及服務方案，鼓勵海外主流教師多加運用，她說明僑委會對主流教師師資培訓、教材支援、民俗文物、學生來台遊學訪團支持等。她也說明海外青年英語服務營，目前開始接受非華裔 學生報名參加，每位台裔主流教師可推薦兩位非華裔學生參與。

交流會上中心也邀請2021年及2022年獲評鑑全球最優的矽谷中文學校校長寇惠風，以及主流教師Irvington高中邱永芳、Campolindo High School溫淑齡、George Washington High School黃清芬，就「台灣華語文學習中心營運經驗」、「主流教師困境及教學技巧、資源運用」、「2022年歐美主流學校教師返台參訪活動心得報告」、「成為主流教師之經驗與建議」等相關議題進行分享。

寇惠風感謝僑委會及僑教中心對海外推展華語文教育的支持。他以自身推動台灣華語文學習中心的經驗，分享僑委會學華語向前走教材、全球華文網及台灣智能教育產業搭配僑委會學華語向前走所開發的My CT等智能運用；邱永芳則分享於主流任教安排文化課時，運用僑教中心民俗種子老師培訓課程及民俗文物，豐富文化課程經驗，溫淑齡針對於參與僑委會主流教師邀訪團分享，還貼心幫主流老師整理可運用僑務資源連結、黃清芬則介紹透過僑委會支持進修教育學分成為主流老師的經驗，並表示有僑委會及僑教中心，「主流教師不再單打獨鬥了」。

與會主流老師於意見交流時間，熱烈分享自身經驗及提供意見，同時對於僑委會所推動包含開放英語服務營給非華裔學生、主流教師培訓、國際數位學伴以及文化課程支持，充滿期待，並感謝僑教中心舉辦分享交流座談會，協助主流教師成立Line群組，未來彼此可以教學之路經驗交流、資源共享，向主流推廣正體字華語文教學及傳揚文化。會後由僑教中心提供主流教師一套「學華語向前走」、教具、彩色水寫布、筊杯型橡皮擦、DIY頭飾等文化材料，以及字卡、桌遊、台灣各式地圖供借用，希望能有效協助教學之需求。