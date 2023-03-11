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大氣河風暴再襲加州 紐森要求總統發布緊急宣告

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大氣河風暴再襲加州 紐森請求聯邦發布總統緊急宣告

編譯組／沙加緬度10日電
州長紐森請求總統發布緊急聲明，以幫助加州預防暴風雨災害。（美聯社）
州長紐森請求總統發布緊急聲明，以幫助加州預防暴風雨災害。（美聯社）

隨著另一條大氣河（atmospheric river）降臨加州，州長紐森（Gavin Newsom）10日請求聯邦發布「總統緊急宣告」（Presidential Emergency Declaration），以授權聯邦提供援助，支持加州和各縣應對將影響全州大部分地區的嚴重風暴

據預測，風暴將持續到3月中旬。州長9日宣布21個縣進入緊急狀態，以加強救災工作。紐森說：「加州正在部署我們所擁有的一切設施，以保護社區免受無情和致命的風暴襲擊。至關重要的是，加州人要保持警惕，並遵循當地應急人員的所有指導。」

如獲批准，總統緊急宣告將使受影響的縣能夠立即直接獲得聯邦援助，如發電機、道路清理設備、庇護所及大規模護理援助，以幫助保護公共安全和財產。

加州正在動員人員和資源到全州受風暴影響的社區，包括：加州消防廳（CAL FIRE）及合作機構、加州國民警衛隊（California National Guard）、加州交通廳（California Department of Transportation）、加州公路巡警（California Highway Patrol）以及加州州長緊急服務辦公室（Cal OES）和夥伴機構。

有關加州緊急情況下的安全提示包括：

緊急警報：可以撥打2-1-1或3-1-1來獲得幫助或提出問題；緊急情況請撥打9-1-1。請到CalAlerts.org註冊，以接收來自縣級官員的警報。

駕駛和道路關閉：在風暴高峰期直至周六，避免非必要的旅行。如果你必須開車，請下載QuickMap應用程序或訪問QuickMap.dot.ca.gov，了解有關道路狀況、交通、關閉、鐵鍊等的最新信息。

停電：盤點你需要的依賴電力的物品，計畫好電池和其他替代電源；為每個家庭成員準備手電筒；確定你的家庭電話在停電時是否能使用，以及備用電池能持續多長時間。

洪水風險：如果你處於洪水警告之下，立即尋找安全的避難所；不要在洪水中行走、遊泳或開車；遠離激流之上的橋梁；充分預備你的醫療需求。

發電機安全：切勿在家中或車庫內使用發電機，只能在室外，離你的家、門和窗戶20英尺以上。備好一氧化碳檢測器。

食物儲存：為每個家庭成員準備足夠三天的不易腐爛的食物和水；你的冰箱可以在沒有電的情況下保持食物溫度四小時，一個裝滿的冰櫃可以保溫兩天，必要時使用帶冰的冰桶；如果溫度達到40度或更高，就把食物扔掉。

媒體諮詢，請聯繫州長緊急服務辦公室的公共信息辦公室：[email protected]

加州 風暴 洪水

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