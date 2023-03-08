「駭客來了 市府個資被盜」金山華人1妙招防信用卡盜刷

屋崙市府最近遭遇駭客組織的勒索軟體攻擊，有華人市民擔心，駭客會掌握停車繳費使用的信用卡資料，進而盜刷。（記者劉先進／攝影）

屋崙市府最近遭遇駭客 組織的勒索軟體攻擊，市長盛桃和一些僱員的社會安全號碼資料被公佈。市府提醒說，社區成員要審查帳戶報表和信用報告，小心身分盜用。華埠社區有居民擔心，平時在路邊停車，用信用卡 付停車費，擔心這些資料被駭客掌握，信用卡可能被盜刷。居民賴秀珍說，建議華人 多檢查信用卡賬單，發現不明交易，趕緊通知銀行機構凍結該筆交易，避免進一步損失。

華人陳先生表示，平常總在華埠路邊的市府所屬車位停車，都是用信用卡付帳。如果駭客真的透過此次攻擊，拿到自己的信用卡資料，不排除盜刷的可能。所以最近也會加倍小心留意。在華埠開茶館的海哥表示，客戶都是忙忙碌碌，很多人還不知道有駭客攻擊的事情，「如果真的知道，相信會有很多人擔心信用卡盜刷等問題。」

經常到華埠消費的華人賴秀珍說，平時外出買東西都特別小心，就只帶著一張額度只有500元的信用卡，無論是吃飯或停車付錢，消費額度都相對較小，也不用擔心超額。針對有華人擔心信用卡資料被駭客掌握、存在盜刷的可能，她提醒，華人可以定期在銀行官網或App上查詢自己的信用卡消費記錄。看到不是自己的消費，就要趕緊聯繫發卡銀行或機構，通知他們凍結這筆交易，防止進一步的損失。「我平時帶著小額度的信用卡，還有個好處。即使遇到不法分子盜刷，他們一定是非常貪婪，希望大筆消費，幾乎肯定會超過500元。超了信用額度，銀行也會發警報，難以刷卡成功。」

屋崙市府的聲明說，市府雇員在第三方專家和來自加州環境署的資訊技術專家的支持下，正在努力全面恢復任何受影響的系統，並取得重大進展。一個未經授權的一方已發布從市府網路中獲得的一些資訊。「我們非常重視，並正在一家專業的第三方數據挖掘公司的協助下進行深入審查和分析，以確定哪些資訊和誰的資訊可能涉及，這將需要時間。根據審查的結果，正在通知涉及被竊資訊的個人，提供資源以保護受影響者。」

市府建議社區成員，審查帳戶報表和信用報告。特別在未來12至24個月內，要特別留意任何未經授權的活動。如果看到未經授權的收費或活動，立即聯繫金融機構。市民可以每12個月從三家全國性的信用報告公司獲得一份免費的信用報告副本。如欲索取年度免費信用報告，可訪問 www.annualcreditreport.com 或撥打免費電話 1-877-322-8228。