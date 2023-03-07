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華裔童遭流彈擊斃 母盼3嫌囚終身

記者劉先進／屋崙即時報導
安女士說，她有時間就會去墓地看兒子，心裡會舒服一點，感覺好像還和他在一起。（親友供圖）
安女士說，她有時間就會去墓地看兒子，心裡會舒服一點，感覺好像還和他在一起。（親友供圖）

東灣佛利蒙23個月大的華裔兒童Jasper Wu，2021年11月6日在屋崙880高速路一輛行駛的汽車內遭流彈擊中，不幸身亡，震驚社區。3名被捕的嫌犯日前被阿拉米達縣地檢處指控謀殺等重罪，目前正等待開庭。Jasper Wu的母親安女士7日告訴本報，全家準備搬家到波特蘭去，離開加州傷心地；未來也考慮再生一個寶寶，希望全家平安健康。也期望阿縣法官能依法懲處三個嫌犯，判處他們終身監禁。

阿縣地檢處此前表示，因為幫派之間的槍戰，才發生Jasper被流彈擊中的慘劇。Jasper Wu遇害的案件逮捕三名嫌犯，包括列治文市34歲的傑克遜（Johnny Jackson）、列治文市22歲的格林（Trevor Green）、委利賀（Vallejo）24歲畢文斯（Ivory Bivins），三人被指控謀殺、向有人的車輛開槍以及持槍重罪。加州公路巡警證實，格林和畢文斯還將被指控犯有陰謀罪、與幫派有關的罪行。

安女士說，得知兇手被抓後，感覺欣慰和開心，「執法機關的效率，比我們想像快得多。」安女士6日和負責案件的地檢官見面，地檢官說，因為其中一名嫌犯其他指控情況，三嫌的開庭會延遲。三人中，有一名嫌犯希望能加快開庭的速度。安女士說：「我最擔心嫌犯被保釋出來，畢竟這三人窮凶極惡，出來會威脅其他人。但檢察官說，『這個放心，完全不會』。」

雖然安女士還沒有向地檢官表達期望，但她對本報表示，希望法官依法對做出公正的裁決，判處三人終身監禁，「畢竟人命關天。」

兒子Jasper離開後，安女士一直很悲痛，最近才慢慢走出來，平時也會煲電視劇、和朋友小聚。她會時不時看看兒子的視頻和照片，有時也會到墓地和Jasper說說話；「他太小，很多事情還不能理解。我有時間去墓地看他，心裡面會舒服一點，感覺我們好像還在一起，也希望他能感覺到母親的思念。我會默默的在心裡說，希望他在天堂開心一點。」

安女士說，在加州遭遇失去愛子的不幸，感覺治安惡化的可怕，再加上先生在俄勒岡州波特蘭找到工作，所以決定搬家到波特蘭，離開加州這塊傷心地。「我已經在當地租到房子，將和先生先搬過去；感覺波特蘭沒有加州人這麼多，環境安靜，也安全一些，暫時先在那裡定居。」

安女士表示，未來打算和先生再生一個孩子，讓生活步入正軌，「清明節的時候，我還會回加州祭奠兒子。希望全家出入平安、健康生活，也希望所有人都能平平安安。」

23個月大的華裔兒童Jasper Wu，2021年在屋崙高速路上的車內被流彈擊中...
23個月大的華裔兒童Jasper Wu，2021年在屋崙高速路上的車內被流彈擊中，不幸身亡，震驚社區。（親友供圖）

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