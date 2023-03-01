通中國古典詩歌 中國老朋友 弗萊德·馬丁紀念展起跑

藝術家馬丁紀念展起跑。（記者李榮／攝影）

硅谷亞洲藝術中心即日起至3月8日間舉辦「丹青不渝：弗萊德·馬丁」紀念展，展出已故藝術家及學者弗萊德·馬丁（Frederick Martin）教授的畫作40餘件。弗萊德·馬丁是1927年生於舊金山 ，去年於灣區去世。畫展開幕式時，馬丁的子女、同事、學生和藝術愛好者等數十都前往，一起緬懷這位德高望重的藝術前輩。

硅谷亞洲藝術中心介紹，馬丁是一位傑出的繪畫教授和學者，早年在舊金山美術學院師從大衛·帕克，馬克·羅斯科和克利福德·斯蒂爾等繪畫名家，在舊金山美術學院從事美術教學工作50多年。期間，馬丁曾擔任舊金山美術學院院長20多年。他是美國著名的繪畫藝術家，藝術評論家和美術教育家，也是美國現代主義抽象繪畫的重要人物之一。

馬丁教授的作品從1949年開始就已經在舊金山現代藝術博物館 展出，他一生中參加過100多個展覽，其中個展就超過50個，包括位於紐約的惠特尼博物館、布魯克林博物館、舊金山現代美術館 、迪揚美術館等。馬丁也榮獲許多舉世矚目的獎項，例如曾獲得第183屆紐約年度國家學院埃爾弗萊獎；屋崙美術博物館油畫雕塑年度作品展的金獎等。事實上，馬丁的知名度不僅來自於他的作品，也來自於他的藝術評論、藝術史的寫作和演講。馬丁被學界公認為是一位知名的藝術評論家，至今出版了許多藝術著作，包括「古典主義的土壤」、「聖地」等。

館長舒建華指出，馬丁是中國的老朋友，在2017年捐贈作品集「摯愛國美」的札記中寫道，他在高中時代就接觸到中國藝術和老子的哲學思想，受到極大震撼，成為他藝術的基石。在柏克萊來加大就讀期間，他還廣泛閱讀中國古典詩歌，選修中國哲學課程和佛教課程。另外，在就任舊金山美術學院院長期間，馬丁不但對於中美藝術文化交流很重視，對於中國培養藝術人才，以及對於當代藝術在中國的研究與發展，都作出了突出的貢獻。

馬丁1986年就開始帶領舊金山美術學院師生團隊到中國美術學院，以及其他各美術學院進行多次學術交流，時至今日已近30年。許多中國的藝術名家於80、90年代都有來美，在該所全美唯一的致力於純藝術的學院進修學習的經歷。舊金山美術學院就此也成為最早中美交流的藝術學院。

馬丁的摯友、著名畫家、舊金山美術學院原校長助理任敏指出，從馬丁的作品中看到那些導師們對他的這些早期作品的交叉影響的「痕跡」，

「但那僅僅是痕跡，他的作品具有『似曾相識』而又『耳目一新』的獨特的想象，不拘形式的線、形、色交響於畫面的多元構成空間中，使得它們所釋放的能量非同尋常，他的構圖充滿熱情的生物能量，水色交融，個性獨特，在這些已歷經幾十年的原創中還是會發現那種在當代主義語境下的更加多彩的新美學特徵。」

馬丁紀念展展地址：3777 Stevens Creek Blvd., Suite 400, Santa Clara, CA 95051。電話：（408）248-2698。