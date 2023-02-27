北加州台灣同鄉聯合會228事件追思活動 逾百人參與

北加州台灣同鄉聯合會2月25日下午1至4時在聖利安曲（San Leandro）「灣區台灣基督教會」舉行二二八事件追思紀念會，來自灣區各地近百位鄉親參加此次紀念活動。（北加州台灣同鄉聯合會提供）

北加州 台灣同鄉聯合會2月25日下午1至4時在聖利安曲（San Leandro）「灣區 台灣基督教會」舉行二二八事件追思紀念會，來自灣區各地近百位鄉親參加，紀念會活動開始由周宏毅牧師帶頒大家一起為228的受難者祈禱和默哀一分鐘，接著由舊金山經文處處長賴銘琪、文教中心主任莊雅淑、北加 州台灣同鄉聯合會長張正邦帶領與會鄉親們一起點蠟燭追思，接著放映入選釜山影展超廣角紀錄片競賽的紀錄片「野番茄」，讓鄉親們透過這個紀錄片更了解當時受害家屬的心情。

張正邦表示，228事件發生至今已經有76年了，每到228這天，全球各地的台灣人都會舉辦各式追思紀念會，其實台灣人的心情在此時是特別沈重，特別感傷。

他說，當時整個世代的菁英在這個事件中被消失，緊接著台灣實施長達38年的戒嚴，數萬民眾在白色恐怖時期死亡、失蹤或被監禁，台灣社會因此而草木皆兵、動盪不安，台灣的家庭因而支離破碎、傷痛度日。希望台灣政府繼續努力，一點一滴的追出真相，早日真正落實台灣民主的轉型正義。

參與紀念會活動有北加州台灣同鄉聯合會副會長陳文羿、北加州台灣同鄉聯合會首席顧問江詩怡、北加州台灣長輩會長陳碧雲、矽谷台灣同鄉會長林政原，東灣台灣同鄉會長鄭智群、舊金山台灣同鄉會會長林俊提、世界客家總會會長鍾振乾、北加州客家會會長徐民忠。