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北加州台灣同鄉聯合會228事件追思活動 逾百人參與

記者江碩涵／灣區即時報導
北加州台灣同鄉聯合會2月25日下午1至4時在聖利安曲（San Leandro）「灣區台灣基督教會」舉行二二八事件追思紀念會，來自灣區各地近百位鄉親參加此次紀念活動。（北加州台灣同鄉聯合會提供）
北加州台灣同鄉聯合會2月25日下午1至4時在聖利安曲（San Leandro）「灣區台灣基督教會」舉行二二八事件追思紀念會，來自灣區各地近百位鄉親參加此次紀念活動。（北加州台灣同鄉聯合會提供）

加州台灣同鄉聯合會2月25日下午1至4時在聖利安曲（San Leandro）「灣區台灣基督教會」舉行二二八事件追思紀念會，來自灣區各地近百位鄉親參加，紀念會活動開始由周宏毅牧師帶頒大家一起為228的受難者祈禱和默哀一分鐘，接著由舊金山經文處處長賴銘琪、文教中心主任莊雅淑、北加州台灣同鄉聯合會長張正邦帶領與會鄉親們一起點蠟燭追思，接著放映入選釜山影展超廣角紀錄片競賽的紀錄片「野番茄」，讓鄉親們透過這個紀錄片更了解當時受害家屬的心情。

張正邦表示，228事件發生至今已經有76年了，每到228這天，全球各地的台灣人都會舉辦各式追思紀念會，其實台灣人的心情在此時是特別沈重，特別感傷。

他說，當時整個世代的菁英在這個事件中被消失，緊接著台灣實施長達38年的戒嚴，數萬民眾在白色恐怖時期死亡、失蹤或被監禁，台灣社會因此而草木皆兵、動盪不安，台灣的家庭因而支離破碎、傷痛度日。希望台灣政府繼續努力，一點一滴的追出真相，早日真正落實台灣民主的轉型正義。

參與紀念會活動有北加州台灣同鄉聯合會副會長陳文羿、北加州台灣同鄉聯合會首席顧問江詩怡、北加州台灣長輩會長陳碧雲、矽谷台灣同鄉會長林政原，東灣台灣同鄉會長鄭智群、舊金山台灣同鄉會會長林俊提、世界客家總會會長鍾振乾、北加州客家會會長徐民忠。

在紀念會影片播放結束後，「野番茄」導演廖克發也特別透過視訊直播方式從馬來西亞與灣區鄉親分享與互動，回答大家對這部紀錄片的觀看心得，最後在討論互動中結束此次的紀念活動。

紀念會活動開始由周宏毅牧師帶頒大家一起為228的受難者祈禱和默哀一分鐘。（北加州...
紀念會活動開始由周宏毅牧師帶頒大家一起為228的受難者祈禱和默哀一分鐘。（北加州台灣同鄉聯合會提供）

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