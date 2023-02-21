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屋崙民眾示威：市長盛桃解僱警長 是「政治暗殺」

記者劉先進／屋崙即時報導
屋崙華埠藍天使義工巡邏隊也參加了示威。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙華埠藍天使義工巡邏隊也參加了示威。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙全國有色人種協進會（NAACP）、部分社區人士，20日在屋崙市府小川廣場舉行聚會示威，反對市長盛桃解僱警長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong），要求將他官復原職。來自屋崙華埠商會、常常發聲的陳錫澎，華埠藍天使義工也參加了示威活動。陳錫澎說，當市長解僱阿姆斯壯的那一天，是城市最黑暗的日子之一，這是不能接受的「政治暗殺」。

屋崙市議員（Noel Gallo）和民權運動家布朗 (Amos Brown)也參加示威。

因為對兩起警員不當行為（包括警員在舊金山肇事逃逸和在電梯中開槍射擊）處理不當，盛桃此前先讓阿姆斯壯停職休假。一個月後，決定將其解僱。盛桃在炒掉阿姆斯壯的聲明中說，阿姆斯特朗局长此前表示，警察局一再未能严格调查不当行为并追究警官的责任，这些并不是警官行为不端的事件。他说，他不认为这些事件反映了系统性问题。相反，阿姆斯壯将基本事件描述为一次轻微的车辆碰撞。他说，警官犯了 「错误」。他公开表示，涉及车辆碰撞的警佐被追究了责任，无视独立调查员对纪律处分过程中严重缺陷的调查结果。盛桃認為，有一些系统性的问题需要市政府来解决，不能简单地把它们写成「错误」。

全備福音教會牧師傑克遜（Bob Jackson）說，大家聽了太多警長做錯了什麼，沒有聽到警長所做正確之事。兩年來，阿姆斯壯的工作碩果累累。他制定了20年來首個警局戰略策略計畫，規畫了部門的使命和目標。打造新的暴力犯罪行動中心，旨在利用情報主導的方法專注於減少全市的暴力犯罪。他改善了警察學院的減員率，從超過40%的學員未畢業，下降到20%。他改善了警局實地培訓計畫的減員率，從超過50%的失敗率下降到10%。在他的帶領下，2022年有四期警察學院畢業，超過100人加入警局，讓屋崙警員人數達到713人。他實施減少呼叫的策略，以降低東屋崙腹地的服務呼叫911數量。將求救呼叫服務的區域，由五個擴大到六個。這一增加將使屋崙成為有最多的服務電話的地區。他還在刑事調查部門的兇殺案部門增加更多的調查員，以幫助改善案件的結案。他在去年10月份實施了一項新的減少犯罪的戰略，重點是在社區安置更多的官員，並集中所有的注意力，從社區清除槍械，繳獲1400枝槍的部門記錄，他在2022年將兇殺案減少了10%，槍擊案減少了20%。

陳錫澎表示，疫情對整個國家的衝擊很大。華埠民眾正面臨著對亞太裔的仇恨。他還記得此前召開新聞發佈會，談論如何解決仇亞問題，討論可以採取何種措施，確保老年人安全的行走於街道上，企業繼續營業，員工願意回來工作，顧客也回到城市消費。「我還記得阿姆斯壯被任命為局長的那一天，他從辦公室跑到華埠，參加記者會，並做出承諾，無論多麼困難。將確保我們有資源來支持華埠社區。他說到做到。當市長解僱阿姆斯壯的那一天，是城市最黑暗的日子之一。這是我們不能接受的『政治暗殺』。」

藍天使義工隊長鄺偉表示，在2021年華埠治安嚴峻之際，阿姆斯壯臨危受命，還與華埠商戶、社區合作，派來警員巡邏維護治安。他在屋崙土生土長，了解市民和社區。商戶希望治安改善，多一點人消費，亟需這樣的得力幹將維護安全。「警察部隊難免犯錯，壓力頗大。比如舊金山警局會在當地處理屋崙警員肇事逃逸，會有相應的處罰，不能讓屋崙警局背黑鍋。」

包括阿姆斯壯，屋崙過去20年有12個警長離職。2016年的9天内，四人接受了警长职务，但随即离职。鄺偉表示，此前屋崙辭退前任警長柯克派翠克（Anne Kirkpatrick）還被起訴，雙方和解，市府不得不大筆賠款，「這更說明，市長解僱警長，不能草率，要聽取社區、警察委員會的聲音，避免市府再次賠償。」

屋崙全國有色人種協進會、部分社區人士，20日在屋崙市府小川廣場舉行聚會示威，反對...
屋崙全國有色人種協進會、部分社區人士，20日在屋崙市府小川廣場舉行聚會示威，反對市長盛桃解僱警長阿姆斯壯，要求將他官復原職。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙市議員（左，Noel Gallo）和民權運動家布朗 (右，Amos Brow...
屋崙市議員（左，Noel Gallo）和民權運動家布朗 (右，Amos Brown)也參加示威。（記者劉先進 ／攝影）
陳錫澎說，當市長解僱阿姆斯壯的那一天，是城市最黑暗的日子之一，這是不能接受的「政...
陳錫澎說，當市長解僱阿姆斯壯的那一天，是城市最黑暗的日子之一，這是不能接受的「政治暗殺」（記者劉先進 ／攝影）
屋崙全國有色人種協進會、部分社區人士，20日在屋崙市府小川廣場舉行聚會示威，反對...
屋崙全國有色人種協進會、部分社區人士，20日在屋崙市府小川廣場舉行聚會示威，反對市長盛桃解僱警長阿姆斯壯，要求將他官復原職。（記者劉先進 ／攝影）

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